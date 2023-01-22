Pai tenta impedir apreensão do filho adolescente em Colatina e acaba preso

Uma abordagem da Polícia Militar a um adolescente de 17 anos na praça do bairro Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, terminou em confusão na noite de sábado (21). Os militares precisaram usar tiro de bala de borracha e spray de pimenta após o pai do garoto brigar com os policiais e incitar a população contra os militares.
Segundo o registro da Polícia Militar, eles receberam denúncias de que um suspeito estaria fazendo tráfico de drogas em via pública na praça do bairro. Uma guarnição foi ao local e viu o adolescente, que ao perceber a aproximação da viatura levou a mão à cintura, escondendo algum objeto.
Com o adolescente, foi encontrada uma embalagem de cigarros com quatro papelotes de cocaína e, nas mãos dele, estavam oito pinos da mesma substância.
De acordo com os militares, o suspeito obedecia às ordens da guarnição tranquilamente. No entanto, o pai dele chegou ao local tentando impedir a condução do filho à delegacia. O homem agrediu os policiais e também deu socos e chutes na viatura, causando danos ao veículo.
Foi necessário, segundo a polícia, o uso de força para imobilizar o adolescente e o homem de 52 anos, que entrou em luta corporal com um dos militares e ainda incitou à população contra os militares.
Eles usaram spray de pimenta e dispararam tiros de elastômero (bala de borracha) para dispersar algumas pessoas, que tentavam impedir a detenção dos envolvidos.
Pai e filho foram encaminhados à Delegacia de Colatina. Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil não havia respondido se eles foram autuados.