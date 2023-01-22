Pai tenta impedir apreensão do filho adolescente em Colatina e acaba preso

Uma abordagem da Polícia Militar a um adolescente de 17 anos na praça do bairro Aparecida, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, terminou em confusão na noite de sábado (21). Os militares precisaram usar tiro de bala de borracha e spray de pimenta após o pai do garoto brigar com os policiais e incitar a população contra os militares.

Segundo o registro da Polícia Militar, eles receberam denúncias de que um suspeito estaria fazendo tráfico de drogas em via pública na praça do bairro. Uma guarnição foi ao local e viu o adolescente, que ao perceber a aproximação da viatura levou a mão à cintura, escondendo algum objeto.

Com o adolescente, foi encontrada uma embalagem de cigarros com quatro papelotes de cocaína e, nas mãos dele, estavam oito pinos da mesma substância.

De acordo com os militares, o suspeito obedecia às ordens da guarnição tranquilamente. No entanto, o pai dele chegou ao local tentando impedir a condução do filho à delegacia. O homem agrediu os policiais e também deu socos e chutes na viatura, causando danos ao veículo.

Foi necessário, segundo a polícia, o uso de força para imobilizar o adolescente e o homem de 52 anos, que entrou em luta corporal com um dos militares e ainda incitou à população contra os militares.

Eles usaram spray de pimenta e dispararam tiros de elastômero (bala de borracha) para dispersar algumas pessoas, que tentavam impedir a detenção dos envolvidos.