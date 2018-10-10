Veterinário que matou cunhado por disputa de terra é preso no ES

por causa de disputa de terra em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo, foi preso peça equipe da Delegacia de Polícia (DP) da cidade nesta terça-feira (9). José Robilso Cândido, de 51 anos, teria efetuado vários disparos contra o agricultor Darly Stuhr, que morreu no local. O crime ocorreu na última quarta-feira (3) na região de São Luís, no município.