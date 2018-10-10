Veterinário que matou cunhado por disputa de terra é preso no ES

O veterinário acusado de matar o próprio cunhado por causa de disputa de terra em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo, foi preso peça equipe da Delegacia de Polícia (DP) da cidade nesta terça-feira (9). José Robilso Cândido, de 51 anos, teria efetuado vários disparos contra o agricultor Darly Stuhr, que morreu no local. O crime ocorreu na última quarta-feira (3) na região de São Luís, no município.
De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, o delegado Fabrício Lucindo, o crime teve como motivação um desentendimento relacionado à divisão de terras de herança. Foi algo premeditado, pois o suspeito foi de encontro à vítima e efetuou diversos disparos contra ela. Depois da ação, ele fugiu, explicou Lucindo.
Ainda segundo o delegado Fabrício, José Robilso se apresentou a unidade policial. Posteriormente, ele se apresentou na unidade policial com um advogado. Como nós já havíamos solicitado um mandado de prisão preventiva em desfavor dele, a prisão foi decretada no local. Durante depoimento, o detido confessou o crime e relatou ter jogado a arma em uma represa, acrescentou.
O veterinário foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.