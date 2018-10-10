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Santa Maria de Jetibá

Veterinário que matou cunhado por disputa de terra é preso no ES

Segundo a Polícia Militar, a disputa de terras na família não é nova e várias ocorrências de ameaças já foram registradas na delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 20:28

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 20:28

O médico veterinário José Robilso Cândido é acusado de matar o cunhado, Darly Stuhr Crédito: Montagem | Gazeta Online
O veterinário acusado de matar o próprio cunhado por causa de disputa de terra em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo, foi preso peça equipe da Delegacia de Polícia (DP) da cidade nesta terça-feira (9). José Robilso Cândido, de 51 anos, teria efetuado vários disparos contra o agricultor Darly Stuhr, que morreu no local. O crime ocorreu na última quarta-feira (3) na região de São Luís, no município.
> Homem é preso acusado de envenenar filho no ES
De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, o delegado Fabrício Lucindo, o crime teve como motivação um desentendimento relacionado à divisão de terras de herança. Foi algo premeditado, pois o suspeito foi de encontro à vítima e efetuou diversos disparos contra ela. Depois da ação, ele fugiu, explicou Lucindo.
Ainda segundo o delegado Fabrício, José Robilso se apresentou a unidade policial. Posteriormente, ele se apresentou na unidade policial com um advogado. Como nós já havíamos solicitado um mandado de prisão preventiva em desfavor dele, a prisão foi decretada no local. Durante depoimento, o detido confessou o crime e relatou ter jogado a arma em uma represa, acrescentou.
O veterinário foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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