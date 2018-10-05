Veterinário que matou cunhado após briga no ES se apresenta à policia

O médico veterinário José Robilso Cândido é acusado de matar o cunhado, Darly Stuhr. Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (03) Crédito: Montagem | Gazeta Online

O veterinário José Robilso Cândido, 51, suspeito de matar a tiros o cunhado, o agricultor Darly Stuhr, 54, na última quarta-feira (03), se entregou à polícia nesta quinta-feira (04). O crime aconteceu em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana. Segundo a polícia, os dois brigavam constantemente por uma disputa de terras. Como estava fora do período do flagrante, José foi ouvido e liberado. , 54, na última quarta-feira (03), se entregou à polícia nesta quinta-feira (04). O crime aconteceu em, Região Serrana. Segundo a polícia, os dois brigavam constantemente por uma disputa de terras. Como estava fora do período do flagrante, José foi ouvido e liberado.

HISTÓRICO DE BRIGAS

De acordo com a Polícia Militar, a disputa de terras na família não é nova e várias ocorrências de ameaças já foram registradas na delegacia. José Robilso é casado com a irmã de Darly. Após um terceiro irmão da família morrer há três anos, o veterinário brigava com o cunhado para saber de quem será a parte da herança quando os sogros  ainda vivos e de idade  não estiverem mais vivos.

A fazenda da família fica na região de São Luís, na estrada para o Horto Municipal, onde há produção de café, pepinos e peixes. Depois de um histórico de discussões, testemunhas contam que José Robilso chegou de carro no local, às 9 horas de quarta-feira (03), sacou uma arma e disparou contra Darly, que trabalhava regando a plantação. Populares disseram que não viram nenhuma discussão antes dos tiros. Darly teve cinco perfurações e morreu no local. Depois do assassinato, o veterinário fugiu.

APRESENTAÇÃO

Procurada, a Polícia Civil informou que José se apresentou a tarde de quarta-feira (04), ao lado do advogado, na Delegacia Regional de Santa Maria de Jetibá. "Ele foi interrogado e liberado, por não estar em estado flagrancial. Maiores informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", disse a polícia, por nota.