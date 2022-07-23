Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Veterinária do ES morta na Bahia : "Sentimento de revolta”, diz irmã sobre investigação
Um mês do crime

Veterinária do ES morta na Bahia : "Sentimento de revolta”, diz irmã sobre investigação

Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta a tiros após ser perseguida por dois homens de moto quando saia do trabalho. Polícia baiana disse que trabalha para identificar e prender suspeitos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 jul 2022 às 20:34

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 20:34

Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, assassinada a tiros depois de ser perseguida em Teixeira de Freitas, na Bahia.
Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, assassinada a tiros depois de ser perseguida em Teixeira de Freitas, na Bahia. Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um mês após a morte da médica veterinária capixaba Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, assassinada a tiros após ser perseguida por dois homens de motocicleta em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, a família, de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, ainda não há informações sobre suspeitos do crime, nem o que motivou a morte da jovem. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas.
"Nosso sentimento é de revolta. Um crime tão chocante desse, do jeito que foi, e, até agora, nenhum suspeito foi preso. Ninguém foi chamado para depor direito, ninguém falou se já tem suspeito. Na verdade, ninguém dá informação nenhuma. Estamos aqui e a polícia da Bahia está lá, resolvendo. [...] Foi uma barbaridade. O que pedimos é uma solução e um empenho maior"
Duane Faé - Irmã de Crislaine
Crislaine trabalhava como fiscal de qualidade em um frigorífico e estava de casamento marcado, previsto para o final deste ano. Na noite de 23 de junho, ela estava voltando para casa de moto depois do trabalho quando dois homens em outra motocicleta derrubaram a médica veterinária, que caiu no chão.
Um dos suspeitos atirou contra Crislaine, que foi atingida por 4 disparos e morreu no local. Após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar.
A irmã da médica veterinária, Duane Faé, informou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que a família já relatou as suspeitas para investigadores da Delegacia de Teixeira de Freitas, mas ainda não tiveram retorno. Segundo ela, nenhum representante do Frisa, frigorífico onde que a vítima trabalhava, entrou em contato com a família da jovem.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil baiana informou, por nota, que “as apurações continuam, com o objetivo de elucidar o crime e prender o autor''. O frigorífico Frisa, onde a Crislaine trabalhava e mencionado pela irmã da vítima, comunicou que "que lamenta profundamente o ocorrido, que abalou a todos. Reforça que se colocou à disposição das autoridades policiais e está colaborando com as investigações para que o crime seja elucidado o mais breve possível".

Veja Também

Marido é preso por agredir e esfaquear mulher em Cachoeiro

Em fuga, suspeitos de arrastão batem de frente com viatura da PM no ES

Trio armado expulsa pastora e a mãe dela de carro em assalto na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Bahia espírito santo Polícia Civil Rio Bananal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados