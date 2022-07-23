Veterinária do ES morta na Bahia : "Sentimento de revolta”, diz irmã sobre investigação

Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, assassinada a tiros depois de ser perseguida em Teixeira de Freitas, na Bahia. Crédito: Reprodução | Redes sociais

"Nosso sentimento é de revolta. Um crime tão chocante desse, do jeito que foi, e, até agora, nenhum suspeito foi preso. Ninguém foi chamado para depor direito, ninguém falou se já tem suspeito. Na verdade, ninguém dá informação nenhuma. Estamos aqui e a polícia da Bahia está lá, resolvendo. [...] Foi uma barbaridade. O que pedimos é uma solução e um empenho maior" Duane Faé - Irmã de Crislaine

Crislaine trabalhava como fiscal de qualidade em um frigorífico e estava de casamento marcado, previsto para o final deste ano. Na noite de 23 de junho, ela estava voltando para casa de moto depois do trabalho quando dois homens em outra motocicleta derrubaram a médica veterinária, que caiu no chão.

Um dos suspeitos atirou contra Crislaine, que foi atingida por 4 disparos e morreu no local. Após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar.

A irmã da médica veterinária, Duane Faé, informou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que a família já relatou as suspeitas para investigadores da Delegacia de Teixeira de Freitas, mas ainda não tiveram retorno. Segundo ela, nenhum representante do Frisa, frigorífico onde que a vítima trabalhava, entrou em contato com a família da jovem.