Home
>
Polícia
>
Vereador que matou prefeito em Minas Gerais é preso no ES

Vereador que matou prefeito em Minas Gerais é preso no ES

O vereador estava na casa de familiares na Mata da Praia quando foi detido

Gazeta Online

Publicado em 16 de julho de 2019 às 20:56

 - Atualizado há 6 anos

Vereador Marcos Alves de Lima foi preso no Espírito Santo nesta terça (16) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O vereador acusado de matar o prefeito de Naque, em Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (16), na Mata da Praia, em Vitória.

Recomendado para você

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

A equipe de reportagem do Gazeta Online presenciou o momento em que o suspeito Marcos Alves chegou ao Departamento Médico Legal (DML) em uma viatura da Polícia Civil.

> Homem morre após tomar bebida em praça de Colatina

Durante o tempo em que o vereador estava no DML, do lado de fora estavam outras três pessoas que acompanhavam o acusado. O vereador estava na casa de familiares, na Mata da Praia, quando foi detido.

00:00 /
Vereador que matou prefeito em Minas Gerais é preso no ES

O vereador foi localizado depois que a equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais iniciou o rastreio do acusado e pediu apoio à Polícia Civil do Espírito Santo.

GAECO-MG

Após fazer levantamentos de possíveis locais onde o vereador poderia estar escondido, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gaeco de Ipatinga, no Vale do Aço, fez os pedidos de prisão e de busca e apreensão nesta terça-feira (16), os quais foram deferidos pela Vara Única de Açucena.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que que investiga o caso, ininterruptamente, desde a notícia do crime. O vereador chegou a ser autuado em flagrante, mas foi liberado em audiência de custódia.

> Dois amigos morrem ao tentar fazer selfie em cachoeira de MG

O Ministério Público solicitou à Justiça mandado de prisão preventiva e, desde então, os policiais civis mineiros, em Açucena, fizeram o monitoramento e constataram que o vereador fugiu para o Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Espírito Santo a partir de comunicação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

"De acordo com o Delegado responsável pelo inquérito, João Luiz Martins Barbosa, nas próximas horas a equipe da Delegacia da Polícia Civil em Açucena buscará o suspeito. A reconstituição do crime e novos depoimentos não estão descartados", finalizou o órgão.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais