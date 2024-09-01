Vereador executado a tiros em Governador Lindenberg é sepultado

O crime chocou o Estado e gerou reações de diversas autoridades. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram a bordo de uma moto ao local, e o suspeito que estava na garupa realizou disparos contra o vereador do Partido Verde, que era candidato à reeleição no município, enquanto ele realizava a colagem de adesivos de veículos com seus apoiadores. Nenhum suspeito foi preso.