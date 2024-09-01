Vereador executado a tiros em Governador Lindenberg é sepultado

Foi sepultado neste domingo (1º) o vereador Leomar Cazoti Mandato (PV), de 43 anos, assassinado a tiros durante um evento político realizado na localidade de Fazenda Bernabé, zona rural de Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, na noite da sexta-feira (30).
O crime chocou o Estado e gerou reações de diversas autoridades. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram a bordo de uma moto ao local, e o suspeito que estava na garupa realizou disparos contra o vereador do Partido Verde, que era candidato à reeleição no município, enquanto ele realizava a colagem de adesivos de veículos com seus apoiadores. Nenhum suspeito foi preso.
De acordo com Luizmar Cazoti Mandato, irmão de Leomar, o velório teve início por volta das 17h de sábado (31), na Capela Mortuária de Governador Lindenberg. O sepultamento ocorreu na manhã deste domingo (1º), no cemitério do Córrego Boa Vista, no interior do município.
"Tristeza profunda. Queremos justiça!"
O vereador Leomar Cazoti Mandato (PV), de 43 anos, estava em seu segundo mandato e concorria à reeleição. Ele deixa duas filhas, de 9 e 13 anos, e a esposa, que estava em Aparecida (SP) em um compromisso da Igreja Católica. Ela retornou às pressas ao Espírito Santo após ter ciência do crime.
A cronologia e o que se sabe do crime
- 30 de agosto (sexta-feira): Pouco antes de 19h, o vereador Leomar Cazoti Mandato (PV), de 43 anos, chega na Fazenda Bernabé, comunidade rural a cerca de 8 km do Centro de Governador Lindenberg. Era um encontro da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), com apoiadores e moradores, após uma semana de campanha pela região.
- Testemunhas contaram à reportagem de A Gazeta, que Leomar chegou ao evento que tinha mais de 300 pessoas, cumprimentou os apoiadores, perguntou se estava tudo tranquilo e logo seguiu para o lado de fora, para adesivar veículos de algumas pessoas, antes mesmo do evento começar, momento em que foi atingido por tiros vindos de criminosos em uma moto, que fugiram na sequência.
- Às 19h16 de sexta-feira (30), a Polícia Militar é acionada com a informação do crime, como mostram documentos aos quais A Gazeta teve acesso. A morte do vereador Leomar Cazoti é confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A reportagem apurou que o vereador foi atingido por quatro tiros, todos na região do peito.
- A Gazeta apurou, com fontes do Palácio Anchieta, que o governador Renato Casagrande (PSB) ligou na mesma noite para lideranças de Governador Lindenberg, consternado com a notícia e colocando toda a estrutura do Estado à disposição para elucidação do homicídio. No dia seguinte, logo pela manhã, o governador fez uma postagem nas redes sociais, em que sacramenta essa apuração. "O assassinato do vereador Leomar Cazoti, de Governador Lindenberg, não ficará impune. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e irão colocar os assassinos atrás das grades. Meus sentimentos aos amigos e familiares", publicou Renato Casagrande, governador do ES.
- Além de estar em campanha pela reeleição, o vereador Leomar Cazoti Mandato era um dos responsáveis pela mobilização da candidatura do ex-prefeito Geraldo Loss (PV), que tenta voltar ao comando da cidade. Geraldo é o candidato de oposição ao atual gestor Leonardo Finco (PP), e estava no local na hora do crime.
- Em busca da reeleição, e em palaque oposto ao do grupo do vereador assassinado, o prefeito Leonardo Finco disse que, embora houvesse a diferença política, os dois eram amigos porque cresceram juntos, na mesma comunidade. "É uma perda muito grande, independentemente do lado em que a gente estivesse", declarou. Ele confirmou que o governador Renato Casagrande (PSB) ligou ainda na noite de sexta-feira, informando que mandaria uma equipe para investigar o caso.
- Além da atuação como vereador, Leomar era consultor rural, trabalhando próximo a agricultores familiares.
- A Polícia Civil informou que não descarta nenhuma possibilidade de motivação do crime. "A Polícia Civil continua as investigações e nenhuma hipótese é descartada. Até o momento não há detidos, nem detalhes que possam ser divulgados, para que a apuração não seja prejudicada", diz, em nota.