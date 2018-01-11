Crime

Venezuelano é encontrado morto em quarto alugado em Vitória

Os vizinhos encontraram o homem dentro de uma cama box, coberto por um colchão com lençol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 00:43

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 00:43

Venezuelano é encontrado morto dentro de quarto em Bairro Repúblico, em Vitória Crédito: Victor Muniz
Um venezuelano, 28, foi encontrado morto, com uma facada no tórax e cinco facadas no pescoço, no Bairro República, em Vitória, na noite desta quarta-feira (10). A vítima, identificada como Marcelo Miguel David, trabalhava como copeiro em um restaurante da região. Após sentirem falta do homem, vizinhos foram ao local e encontraram o corpo escondido embaixo do colchão de uma cama box.
A proprietária do local, uma idosa de 75 anos, conta que, às 22h30 desta terça-feira (9), foi até o quarto para mostrar a uma pessoa interessada em alugar. Ele as atendeu normalmente e depois se despediu. Nesta tarde, a idosa ouviu um grito e foi verificar. Ao perceber que a porta estava fechada, achou estranho, pois o homem sempre dormia com a porta aberta e circulava pelo local.
Após a filha chegar, algumas horas depois, elas perceberam que o quarto ainda estava trancado e pediram para um vizinho ir ao ao restaurante perguntar pelo venezuelano. No local, ele descobriu que a vítima não foi trabalhar. O vizinho, então, pegou uma escada e pulou a janela do quarto.
No local, os vizinhos encontraram os pertences do venezuelano revirados e, inicialmente, acharam que o homem não estava em casa. Ao perceberem que o corpo estava na cama, com um colchão e lençol por cima, acionaram a Polícia Militar, que foi para a residência. 
Com informações de Victor Muniz
 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

