Vendedora de coco é atacada com facão pelo ex em praça de Itararé

O crime aconteceu após o acusado agredir a ex por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima foi socorrida em estado estável. Já o agressor fugiu e ainda não foi localizado.

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 24 de julho de 2019 às 20:55

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Bernardo Coutinho

Uma vendedora de coco, de 27 anos, ficou ferida com um corte no braço após ser atacada pelo ex-companheiro na Praça de Itararé, em Vitória, enquanto trabalhava. O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (24) após o acusado agredir a ex por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima foi socorrida em estado estável. Já o agressor fugiu e ainda não foi localizado. 

> Em cinco horas, São Mateus registra três crimes da Lei Maria da Penha

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima terminou a relação há um mês. Ele não aceitou o término e passou a perseguir a vendedora, fazendo ameaças. 

Por volta das 12h50 desta quarta-feira (24), o acusado foi até a praça onde a mulher trabalha vendendo cocos e a agrediu. Para se defender, ela conta que puxou o facão que usa para descascar cocos. Porém, o agressor tomou o facão da mão dela e a acertou no braço, causando um ferimento que, segundo a policia, foi superficial. Depois, ele fugiu e não foi localizado.

> Você sabe reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo?

Populares acionaram a Polícia Militar, que encaminharam a vendedora ao Hospital São Lucas, em Vitória. Segundo os investigadores, o estado de saúde dela é estável e o caso foi registrado na DHPP como lesão corporal. 

