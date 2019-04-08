Vendedor surta, fica pelado e agride motoboy na Mata da Praia; veja vídeo

Uma cena inusitada de agressão foi registrada por câmeras de segurança de um prédio no bairro Mata da Praia, em Vitória , por volta das 20h30 deste domingo (7). Um homem nu, identificado pela polícia como o vendedor Thallys Augusto Heidimann Plantikow, agrediu com um capacete um motoboy, 31 anos, que aguardava na entrada no edifício para entregar um lanche. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, Thallys estava visivelmente alterado e que tentou fugir pelado de moto, mas após perseguição foi detido pela PM.

A polícia ainda não sabe o motivo para as agressões. As imagens mostram dois momentos de Thallys (veja abaixo), que primeiro aparece vestido e depois nu e visivelmente agressivo. O motoboy estava em frente a um prédio na Avenida Antônio Borges quando Thallys, de repente, começa a golpear a vítima várias vezes com um capacete.

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AINDA VESTIDO, VENDEDOR CIRCULA NA FRENTE DE PRÉDIO

PELADO, VENDEDOR PARTE PARA CIMA DE MOTOBOY

PULOU DE MOTO EM MOVIMENTO

Quando a polícia chegou ao local da ocorrência, Thallys ainda estava lá e, ao ser abordado, chegou a questionar os PMs e também afirmar que estava ferido. A polícia diz que o vendedor explicou que os ferimentos aconteceram depois que ele pulou de uma moto em movimento e que era pilotada pela namorada dele, uma jovem de 23 anos.

PRIMEIRA FUGA

Assim que a PM conversou com o vendedor e dava sequência ao atendimento, Thallys saiu correndo, deu partida na moto por meio de ligação direta, atropelou um soldado e fugiu do local. A polícia então deu início a uma perseguição e conseguiu deter o agressor na Avenida Presidente Café Filho, no bairro República, em Vitória.

SEGUNDA FUGA

Dessa vez se mostrando calmo, Thallys parecia ter se entregado quando, prestes a ser algemado, partiu para cima dos policiais, resistindo mais uma vez à prisão. Ele saiu correndo e foi necessário spray de pimenta para deter de vez o vendedor, que foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

AUTUAÇÕES

Thallys se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas por meio de exames clínicos foi confirmado que ele estava com uma alteração psicomotora, mas a polícia ainda não sabe se por ingestão de álcool ou drogas. Por conta das escoriações que o agressor apresentava, Thallys foi levado para o Hospital São Lucas, onde segue internado com escolta policial.

O agressor ainda não prestou depoimento, mas foi autuado por conduzir embriagado, resistência e desacato e, assim que tiver alta, será levado para o DPJ de Vitória. A namorada de Thallys ainda não prestou depoimento.