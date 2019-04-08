Vendedor surta, fica pelado e agride motoboy na Mata da Praia; veja vídeo

Uma cena inusitada de agressão foi registrada por câmeras de segurança de um prédio no bairro Mata da Praia, em Vitória, por volta das 20h30 deste domingo (7). Um homem nu, identificado pela polícia como o vendedor Thallys Augusto Heidimann Plantikow, agrediu com um capacete um motoboy, 31 anos, que aguardava na entrada no edifício para entregar um lanche. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, Thallys estava visivelmente alterado e que tentou fugir pelado de moto, mas após perseguição foi detido pela PM.
A polícia ainda não sabe o motivo para as agressões. As imagens mostram dois momentos de Thallys (veja abaixo), que primeiro aparece vestido e depois nu e visivelmente agressivo. O motoboy estava em frente a um prédio na Avenida Antônio Borges quando Thallys, de repente, começa a golpear a vítima várias vezes com um capacete.
Vendedor surta, fica pelado e agride motoboy na Mata da Praia
AINDA VESTIDO, VENDEDOR CIRCULA NA FRENTE DE PRÉDIO
PELADO, VENDEDOR PARTE PARA CIMA DE MOTOBOY
PULOU DE MOTO EM MOVIMENTO
Quando a polícia chegou ao local da ocorrência, Thallys ainda estava lá e, ao ser abordado, chegou a questionar os PMs e também afirmar que estava ferido. A polícia diz que o vendedor explicou que os ferimentos aconteceram depois que ele pulou de uma moto em movimento e que era pilotada pela namorada dele, uma jovem de 23 anos.
PRIMEIRA FUGA
Assim que a PM conversou com o vendedor e dava sequência ao atendimento, Thallys saiu correndo, deu partida na moto por meio de ligação direta, atropelou um soldado e fugiu do local. A polícia então deu início a uma perseguição e conseguiu deter o agressor na Avenida Presidente Café Filho, no bairro República, em Vitória.
SEGUNDA FUGA
Dessa vez se mostrando calmo, Thallys parecia ter se entregado quando, prestes a ser algemado, partiu para cima dos policiais, resistindo mais uma vez à prisão. Ele saiu correndo e foi necessário spray de pimenta para deter de vez o vendedor, que foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
AUTUAÇÕES
Thallys se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas por meio de exames clínicos foi confirmado que ele estava com uma alteração psicomotora, mas a polícia ainda não sabe se por ingestão de álcool ou drogas. Por conta das escoriações que o agressor apresentava, Thallys foi levado para o Hospital São Lucas, onde segue internado com escolta policial.
O agressor ainda não prestou depoimento, mas foi autuado por conduzir embriagado, resistência e desacato e, assim que tiver alta, será levado para o DPJ de Vitória. A namorada de Thallys ainda não prestou depoimento.
Com informações de Mayra Bandeira