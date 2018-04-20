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Violência

Vendedor leva dois tiros na cabeça em assalto na Serra

A vítima, de 22 anos, estava ajudando um amigo que teve um problema com a moto quando bandidos anunciaram o assalto

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 14:29
Mãe de vendedor de carros atingido por tiros na Serra contou que o estado de saúde dele é grave Crédito: Mayra Bandeira
Um vendedor de carros, 22 anos, foi atingido com dois tiros na cabeça durante um assalto, na noite desta quinta-feira (19), em Barro Branco, na Serra. De acordo com a mãe da vítima, o filho saiu de casa por volta da meia-noite para ajudar um amigo que estava com um problema mecânico na moto.
 
Os dois estavam no acostamento da BR 101 quando foram abordados por quatro homens que estavam em um carro preto. Os bandidos anunciaram o assalto e queriam roubar a moto do vendedor. O rapaz teria reagido e os criminosos então fizeram os disparos.
A vítima foi socorrida e está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde passou por uma cirurgia na manhã desta sexta (20). O estado de saúde dele é grave. Segundo a Policia Militar, o celular e os pertences do vendedor e do amigo foram levados pelos assaltantes.

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