Vendedor leva dois tiros na cabeça em assalto na Serra

Mãe de vendedor de carros atingido por tiros na Serra contou que o estado de saúde dele é grave Crédito: Mayra Bandeira

Um vendedor de carros, 22 anos, foi atingido com dois tiros na cabeça durante um assalto, na noite desta quinta-feira (19), em Barro Branco, na Serra. De acordo com a mãe da vítima, o filho saiu de casa por volta da meia-noite para ajudar um amigo que estava com um problema mecânico na moto.





Os dois estavam no acostamento da BR 101 quando foram abordados por quatro homens que estavam em um carro preto. Os bandidos anunciaram o assalto e queriam roubar a moto do vendedor. O rapaz teria reagido e os criminosos então fizeram os disparos.