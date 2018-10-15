Vendedor é atingido por golpe de facão após discussão por dívida

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

Um vendedor ambulante de 31 anos foi atingido com um facão na cabeça por um pedreiro após cobrar dívidas de energia no bairro Morada de Bethânia, em Viana, na noite deste domingo (14). O homem foi para cima do vendedor junto com três filhos, todos portando facões nas mãos no meio da rua, após uma discussão. A vítima conseguiu fugir e ser socorrida.

Um dos filhos do pedreiro era casado com a filha do vendedor ambulante. A casa desse vendedor era alugada para o pedreiro, que morava junto com esse rapaz. Ele e a jovem ficaram juntos por apenas três meses, entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, mas tanto ele quanto o pai não pagaram as contas de energia do local.

SEPARAÇÃO

Revoltado com a separação, o rapaz quebrou a casa e o padrão de energia. Após conversas, o pai e o filho continuaram morando de aluguel na casa, mas deixaram de pagar as contas, e o filho fez gatos. Com o atraso de pagamentos e mais dívidas, de aproximadamente R$ 4 mil, o vendedor ambulante pediu a casa de volta e os dois foram morar em outra residência do bairro, sem pagar o que deviam.

COBRANÇA

Neste domingo, por volta de 19 horas, quando o vendedor foi fazer a cobrança mais uma vez, o ex-genro, o pai dele e mais dois irmãos partiram para cima do vendedor ambulante com facões no meio da rua. O pedreiro foi o único a dar um golpe de facão na cabeça do vendedor, que conseguiu correr e ser socorrido por um vizinho, que estava passando de carro. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado, sem gravidade.

Dos R$ 4 mil, R$ 2 mil são do padrão de energia que foi quebrado na confusão após a separação - valor este cobrado pela concessionária de energia. Há valores ainda de multas e de contas de energia atrasadas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até o momento, ninguém foi preso.