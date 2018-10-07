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Execução

Vendedor de gás pede misericórdia antes de ser morto em Vila Velha

A vitima, identificada apenas como Fábio, morava no bairro Rio Marinho desde criança, segundo populares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 13:29

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 13:29

Um vendedor de gás foi morto com um tiro no rosto, por volta das 7 horas deste domingo (7), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Ele chegou a pedir misericórdia ao assassino antes de ser morto.
A vitima, identificada apenas como Fábio, era morador do bairro desde criança, segundo populares. Ele residia sozinho em uma casa na Rua 6. "Vi ele crescendo, era um bom rapaz. Até quando começou a se envolver com coisa errada. Ai, já viu, né. Recentemente, depois de muitos conselhos ele entrou pra igreja", contou um morador, de 66 anos, que não quis ser identificado. Ele confirmou que a vítima era usuária de drogas.
Testemunhas contaram que Fábio chegou a gritar por misericórdia para que o assassino desistisse, mas foi em vão. Fábio foi atingido por um tiro no rosto e outro no braço, segundo a perícia da Polícia civil.
 Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. O caso será investigado pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.

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