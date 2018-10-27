Venda de pneu de bicicleta acaba em morte na Serra

Uma dívida de R$ 70, da venda de um pneu de bicicleta, foi o estopim pra que o jovem Rodrigo Dias Alves, 18 anos, assassinasse um morador de, na. No dia do crime, uma mulher que passava pela rua também foi atingida por uma bala perdida.

Segundo informações dada Serra, o acusado teria vendido o pneu de uma bicicleta para Gleison Barbosa de Oliveira, 22 anos, em setembro. O acordo entre os dois previa que Gleison deveria pagar R$ 70 pela peça de bicicleta, mas com o passar de quase um mês, Rodrigo não recebeu o valor, mesmo depois de inúmeras tentativas de cobrança, explicou o delegado, Daniel Fortes.

Porém, com o passar de quase um mês sem receber o valor da dívida, Rodrigo se revoltou e, dizendo ter recebido ameaças de Gleison, decidiu se armar. Ele alega ter alugado uma arma no valor de R$ 2 mil para cometer o crime, um valor muito acima da dívida e passou a monitorar a vítima, explicou o delegado. Assim que a vítima chegou do trabalho, no dia 03 de outubro, Rodrigo se armou com uma pistola 380, supostamente alugada, e atirou na porta da casa do rapaz.