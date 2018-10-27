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Vila Nova de Colares

Venda de pneu de bicicleta acaba em morte na Serra

Gleison Barbosa de Oliveira foi morto no dia 3 de outubro, no bairro Vila Nova de Colares; uma mulher, que passava pela rua, ficou ferida ao ser atingida por um disparo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 01:22

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 01:22

Rodrigo Dias Alves, 18 anos, assassinou um morador de Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Uma dívida de R$ 70, da venda de um pneu de bicicleta, foi o estopim pra que o jovem Rodrigo Dias Alves, 18 anos, assassinasse um morador de Vila Nova de Colares, na Serra. No dia do crime, uma mulher que passava pela rua também foi atingida por uma bala perdida.
Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, o acusado teria vendido o pneu de uma bicicleta para Gleison Barbosa de Oliveira, 22 anos, em setembro. O acordo entre os dois previa que Gleison deveria pagar R$ 70 pela peça de bicicleta, mas com o passar de quase um mês, Rodrigo não recebeu o valor, mesmo depois de inúmeras tentativas de cobrança, explicou o delegado, Daniel Fortes.
Porém, com o passar de quase um mês sem receber o valor da dívida, Rodrigo se revoltou e, dizendo ter recebido ameaças de Gleison, decidiu se armar. Ele alega ter alugado uma arma no valor de R$ 2 mil para cometer o crime, um valor muito acima da dívida e passou a monitorar a vítima, explicou o delegado. Assim que a vítima chegou do trabalho, no dia 03 de outubro, Rodrigo se armou com uma pistola 380, supostamente alugada, e atirou na porta da casa do rapaz.
Os tiros mataram Gleison, mas também deixou ferida uma mulher de 43 anos que passava pela rua e não tinha nada a ver com a história. Rodrigo foi preso nesta sexta-feira (26), em Carapina, na Serra, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio consumado e pela tentativa de homicídio.
Mesmo a lei eleitoral impedindo o cumprimento de mandados de prisão contra eleitor, Rodrigo acabou indo para a cadeia pois não era inscrito na Justiça Eleitoral, ou seja, não possuía título de eleitor. Em depoimento, ele confessou o crime e vai ser levado para o Centro de Triagem de Viana.
 

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