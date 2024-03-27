Veja quem são mortos em confronto com a PM no Morro do Macaco em Vitória

Mateus e Ian: adolescentes mortos em confronto com a PM no Morro do Macaco Crédito: Acerco familiar

O confronto aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27). Segundo a PM, agentes estavam fazendo uma operação no bairro quando encontraram um grupo de suspeitos armados. Houve troca de tiros e três homens foram baleados. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), mas não resistiram. Três armas, carregadores, munições e drogas foram apreendidos.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e conversou com um familiar de Ian. Ele, que preferiu não se identificar, disse que buscou ajuda quando viu que o adolescente tinha começado a se envolver com as drogas.

"Há pouco mais de 2 meses, quando ele começou a querer seguir um caminho diferente de casa, a gente conversou com ele, insistiu, procurou o Conselho Tutelar para ver essa questão, aí eles mandaram procurar a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), mas lá eles diziam que só cuidavam de casos de crime, depois a gente foi na (outra) delegacia... Tudo o que a gente tinha de vivência a gente passou para ele. Não foi por falta de conversa, por falta de nada. A mãe dele trabalha demais, em dois empregos, não descansa para poder dar o melhor para os filhos", desabafou.

O coronel Douglas Caus afirmou que Mateus já era um conhecido da polícia. "Vulgo 'Da Glock', ele era um dos gerentes do Terceiro Comando Puro (TCP) no Morro do Macaco. Tinha passagens por tráfico de drogas, por porte ilegal de armas", detalhou.

Material apreendido durante confronto no Morro do Macaco, em Tabuazeiro Crédito: Divulgação | PM

Patrulhamento reforçado

Em casos como esse, em que há mortes durante confronto com a Polícia Militar no Morro do Macaco, costumam acontecer toques de recolher em comércios e até interrupção da circulação de ônibus. Apesar disso, até o início da tarde desta quarta-feira (27), não havia registros de represálias.