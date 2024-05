Acidente

Veja quem era a grávida que morreu atropelada em rodovia de Cachoeiro

Segundo motorista, vítima estava no meio da pista, sentada, quando foi atingida. Kelly Rodrigues, 29 anos, estava grávida e o bebê também morreu

2 min de leitura min de leitura

Kelly Rodrigues, 29 anos, estava grávida e morreu atropelada. (Arquivo da família )

A mulher que morreu atropelada na rodovia ES 482, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (4) era Kelly Rodrigues, de 29 anos. Ela estava no meio da pista, sentada, quando foi atingida por um carro. Ela estava grávida e o bebê, um menino, também morreu.

Segundo relato da família, que conversou com a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, a vítima morava em Coutinho, distrito de Cachoeiro que fica próximo ao local do acidente. Ela deixou 3 filhos - 11 anos, 10 anos, 7 anos e daria à luz neste mês ao quarto filho, que se chamaria Alan.

Ainda de acordo com os familiares, que preferiram não gravar entrevista, o corpo será liberado do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim (SML) para velório e sepultamento no Cemitério municipal do bairro do Aeroporto.

O acidente

Uma testemunha disse à Polícia Militar escutou uma pessoa gritar por socorro e, logo em seguida, ouviu um barulho de arrancada brusca de pneus. O homem disse que foi em direção ao portão, escutou um outro barulho de impacto e viu o atropelamento.

O motorista, de 33 anos, que atingiu a grávida, permaneceu no local do acidente. Ele contou para a polícia que ela estava sentada no meio da rodovia, com as duas mãos levantadas, mas não conseguiu frear a tempo. Ele passou por teste do bafômetro, que deu negativo.

O motorista foi ouvido e liberado na delegacia, pois, segundo a Polícia Civil, permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. Sobre a investigação, a corporação informou que a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim está com o caso em andamento para apurar as circunstâncias do acidente. Para que a apuração seja preservada, responderam que nenhuma outra informação será repassada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta