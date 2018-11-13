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Incêndio criminoso

Vândalos colocam fogo em escola de Sooretama

Sala de aula foi incendiada após ação criminosa. Corpo de Bombeiros impediu que o fogo se espalhasse pelas dependências da escola municipal

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 13:29
Sala de aula foi destruída pelo fogo em escola de Sooretama Crédito: Divulgação
Uma escola do Centro de Sooretama, região Norte do Estado, foi alvo de vândalos na noite desta segunda-feira (12). Os suspeitos invadiram a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Alberto Stange Júnior e incendiaram uma sala de aula. O Corpo de Bombeiros esteve no local às 21 horas e conseguiu controlar as chamas. O fogo não se espalhou, mas a sala de aula ficou destruída.
Em seu perfil no Facebook, o prefeito Alessandro Broedel lamentou o incêndio, dizendo que foi uma ação criminosa e que a escola foi alvo de vandalismo. As cenas lamentáveis que podemos observar nas imagens, mostram uma sala de aula devastada por um incêndio criminoso, escreveu.
Sala de aula incendiada por vândalos em escola de Sooretama Crédito: Divulgação
Em nota oficial, a Prefeitura de Sooretama afirma que os vândalos podem ter fugido pelos fundos do colégio após a ação. As câmeras de videomonitoramento serão consultadas para ajudar nas investigações. Uma sala de aula inteira foi danificada, mas felizmente o fogo não se alastrou para outras dependências da escola. Os bombeiros foram acionados e estiveram no local, que continua isolado para as devidas perícias. Esta sala de aula havia recebido carteiras e quadro novos no início do ano letivo, informa a nota.
Vândalos colocam fogo em escola de Sooretama
 

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