Vândalos colocam fogo em escola de Sooretama

Em seu perfil no Facebook, o prefeito Alessandro Broedel lamentou o incêndio, dizendo que foi uma ação criminosa e que a escola foi alvo de vandalismo. As cenas lamentáveis que podemos observar nas imagens, mostram uma sala de aula devastada por um incêndio criminoso, escreveu.

Em nota oficial, a Prefeitura de Sooretama afirma que os vândalos podem ter fugido pelos fundos do colégio após a ação. As câmeras de videomonitoramento serão consultadas para ajudar nas investigações. Uma sala de aula inteira foi danificada, mas felizmente o fogo não se alastrou para outras dependências da escola. Os bombeiros foram acionados e estiveram no local, que continua isolado para as devidas perícias. Esta sala de aula havia recebido carteiras e quadro novos no início do ano letivo, informa a nota.