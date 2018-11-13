Uma escola do Centro de Sooretama, região Norte do Estado, foi alvo de vândalos na noite desta segunda-feira (12). Os suspeitos invadiram a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Alberto Stange Júnior e incendiaram uma sala de aula. O Corpo de Bombeiros esteve no local às 21 horas e conseguiu controlar as chamas. O fogo não se espalhou, mas a sala de aula ficou destruída.
Em seu perfil no Facebook, o prefeito Alessandro Broedel lamentou o incêndio, dizendo que foi uma ação criminosa e que a escola foi alvo de vandalismo. As cenas lamentáveis que podemos observar nas imagens, mostram uma sala de aula devastada por um incêndio criminoso, escreveu.
Em nota oficial, a Prefeitura de Sooretama afirma que os vândalos podem ter fugido pelos fundos do colégio após a ação. As câmeras de videomonitoramento serão consultadas para ajudar nas investigações. Uma sala de aula inteira foi danificada, mas felizmente o fogo não se alastrou para outras dependências da escola. Os bombeiros foram acionados e estiveram no local, que continua isolado para as devidas perícias. Esta sala de aula havia recebido carteiras e quadro novos no início do ano letivo, informa a nota.
Vândalos colocam fogo em escola de Sooretama