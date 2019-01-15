'Vamos voltar a pacificar a região', diz coronel sobre ataque com mortes

Coronel Sártorio falou sobre o ataque dos criminosos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A Polícia Civil e a Polícia Militar, através de seus setores de inteligência, já estão trabalhando para dar uma resposta o mais breve possível. Para a comunidade o policiamento já foi intensificado, já existe um policiamento dedicado na região, dezembro de 2018 um DPM foi inaugurado, temos patrulha de elevado. Mas um ataque é um pouco mais difícil de prever. A Cimesp já está no local. Não tem prazo para as equipes saírem. Vamos voltar a pacificar a região", finalizou o coronel

INVESTIGAÇÃO

Sobre o crime na noite desta segunda, Sartório disse que as investigações ainda estão muito recentes. Mas a parceria entre as polícias Militar e Civil vai dar uma resposta a isso.

Com informações da TV Gazeta

AS VÍTIMAS

Luiz Fernando da Conceição Gomes de 18 anos (camisa branca e relógio); Patrick Oliveira de Souza de 26 anos (boné e camisa preta) e Wemerson da Silva Lima, conhecido como Perreco, de 23 anos Crédito: Reprodução

Após o ataque que resultou na morte de três pessoas e deixou dois baleados na noite desta segunda-feira (14) no alto do morro do bairro Moscoso, na divisa com o Morro da Piedade, em Vitória, a polícia divulgou a identificação das vítimas na manhã desta terça-feira (15). Dentre os mortos, dois não tinham passagem pela polícia.

O tio de um desses jovens fez um desabafo. "Isso é uma vergonha. Meu sobrinho está morto. Estou revoltado. Secretário disse que teriam 15 policiais aqui e só tem 2. Não é a primeira vez que acontece isso não", afirmou um tio de Luiz Fernando da Conceição Gomes, de 18 anos.

Sobre a crítica do parente da vítima, o comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Sártorio, afirmou que que não poderia dizer quantos policiais atuam na comunidade por uma questão de estratégia, mas que o policiamento era suficiente.

Os disparos começaram por volta das 20h em uma praça do bairro, onde os moradores costumam se reunir. Veja os detalhes do crime.

LOCAL

O crime ocorreu na parte mais alta do Morro do Moscoso, ambiente conhecido com "Poeirão", divisa entre os Morros da Piedade e Moscoso.

CÁPSULAS

A perícia criminal compareceu ao local dos fatos e foram encontradas aproximadamente 40 cápsulas calibres .380 e 9mm. As vítimas que morrem tiveram, aproximadamente, cada uma, de 10 a 15 perfurações.

CRIMINOSOS

Populares informaram à polícia que o grupo que invadiu era composto por 12 homens.

MORTOS

- Luiz Fernando da Conceição Gomes, 18 anos, morador do bairro Piedade, estudante, sem passagem pela polícia.

- Patrick Oliveira de Sousa, 26 anos, coletor de lixo em Vitória, ajudante de pedreiro nas horas vagas, sem passagem pela polícia, morador do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Estava visitando a mulher que está grávida, no Morro da Piedade, é amigo do coletor de lixo que foi baleado, mas sobreviveu.

- Wemerson da Silva Lima, 23 anos, morador do Morro da Piedade, estudante, sem profissão, possui passagem por tráfico de drogas, no ano de 2016. Estava na praça lanchando com as vítimas, quando ocorreu o crime de homicídio.

BALEADOS

- Coletor de lixo, 28 anos, morador do Morro da Piedade, tem passagens por associação ao tráfico, tráfico de drogas e furto qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas.