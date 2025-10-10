Home
Uso de armas de gel por grupo de 200 jovens em Guaçuí vira caso de polícia

Moradores acionaram a PM afirmando que disparos de esferas de gel atingiram veículos, pedestres e residências; seis jovens foram detidos – dois deles presos – e sete armas de gel foram apreendidas

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:14

Fato, segundo a Polícia Militar, aconteceu na noite de quinta-feira (9) e seis suspeitos detidos portando armas de gel e balaclavas

Um grupo com cerca de 200 adolescentes e jovens foi às ruas com armas de gel e efetuou disparos no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, na Regão do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). A situação terminou em confusão após a Polícia Militar (PM) ser acionada e foi parar na delegacia. Sete equipamentos que disparam esferas de gel foram apreendidos e seis pessoas foram detidas.

Segundo a PM, a corporação foi acionada por moradores que relataram que os disparos atingiram veículos, pedestres e residências, próximo de escolas, hospitais e chegaram até bloquear uma rua. Alguns participantes usavam máscaras e capacetes, conforme a Polícia Militar.

A PM informou que, durante a ação, militares foram hostilizados com xingamentos e ataques com projéteis de gel, pedras e pedaços de madeira, resultando em danos a uma viatura. "Desta forma foi necessário o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, de forma proporcional, técnica e dentro da legalidade, não havendo registro de feridos ou danos materiais e todos foram dispersados", explicou a corporação em nota.

Sete armas de gel foram apreendidas e seis pessoas – dois adolescentes e quatro jovens – foram detidos portando os equipamentos e balaclavas. Os indivíduos e o material foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

A Polícia Civil disse que dois suspeitos de 25 e 30 anos foram autuados em flagrante por perturbar trabalho ou sossego alheio e por desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, e encaminhados ao sistema prisional. Outros dois jovens, de 19 e 20 anos, assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por perturbar o trabalho ou o sossego alheio e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

Dois adolescentes de 16 e 17 anos assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de perturbar o trabalho ou o sossego alheio e foram reintegrados às suas famílias, após familiares assumirem o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Prefeitura de Guaçuí repudia ato 

A Prefeitura de Guaçuí divulgou uma nota em seu perfil no Instagram informando que repudia atos de vandalismo e desordem e que com apoio do sistema de videomonitoramento, todos os responsáveis estão sendo identificados e responderão pelos danos causados.

