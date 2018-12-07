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Rodovia do Contorno

Universitária leva 'gravata' de bandido durante assalto em Cariacica

Vítima havia acabado de descer do Transcol e seguia, a pé, para a portaria da empresa, quando foi assaltada. Suspeito acabou preso

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 19:35
Universitária leva "gravata" durante assalto na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Uma universitária 34 anos levou uma "gravata" e teve uma faca colocada contra o pescoço durante um assalto na porta da empresa onde trabalha, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O crime aconteceu próximo à Porto Engenho, por volta das 7h desta quinta-feira (07). O acusado, de 23 anos, foi preso após o roubo.
A vítima contou que havia acabado de descer do ônibus do sistema Transcol e seguia a pé para a portaria da empresa de reciclagem quando passou pelo suspeito, que estava sentado na calçada. Dei bom dia e ele respondeu como se fosse um funcionário esperando para entrar na empresa. Uns 10 metros que eu andei ele veio por trás, deu uma 'gravata' e colocou a faca no meu pescoço, relatou.
> Médico é assaltado e tem carro roubado em Cariacica
A universitária disse ainda que foi surpreendida e, no impulso, chegou a empurrar o bandido para trás. Mas, ao sentir a faca no pescoço e com medo de ser golpeada, afirmou que ele poderia levar o que quisesse. Posteriormente,  o assaltante falou que queria somente o celular da vítima e chegou a recusar a mochila dela. A mulher entregou o que foi pedido e o criminoso fugiu correndo.
Porém, como a vítima já estava bem perto do portão da empresa, o segurança do local presenciou a ação e, acompanhado de um funcionário, foi atrás do suspeito. Conseguiram pegar ele um pouco depois. Eu entrei na empresa e o pessoal me ajudou. Minha pressão subiu. Depois me avisaram que tinham pegado ele, completou.
Os dois conseguiram alcançar o suspeito, o imobilizaram e, logo após, acionaram a Polícia Militar. A universitária reconheceu o bandido e recuperou o celular antes dele ser encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

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