Universitária leva 'gravata' de bandido durante assalto em Cariacica

A universitária disse ainda que foi surpreendida e, no impulso, chegou a empurrar o bandido para trás. Mas, ao sentir a faca no pescoço e com medo de ser golpeada, afirmou que ele poderia levar o que quisesse. Posteriormente, o assaltante falou que queria somente o celular da vítima e chegou a recusar a mochila dela. A mulher entregou o que foi pedido e o criminoso fugiu correndo.