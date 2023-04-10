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Dois suspeitos fugiram

Unidade que atende adolescentes infratores é invadida em Vitória

Pelo menos dois indivíduos quebraram o vidro de acesso ao hall do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), entraram em quatro salas e reviraram gavetas e armários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2023 às 13:26

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 13:26

Ciase foi invadido em Vitória no domingo (9)
Ciase foi invadido em Vitória no domingo (9) Crédito: Reprodução | Sinases
O Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), local que recebe adolescentes infratores no Espírito Santo, foi invadido na tarde de domingo (9). Segundo o Sindicato dos Servidores do Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Sinases), quatro adolescentes e seis servidores estavam no local no momento da invasão, que aconteceu por volta de 16h10.
O Sinases informou que pelo menos dois indivíduos quebraram o vidro de acesso ao hall da unidade e entraram em quatro salas e reviraram gavetas e armários. A sala do delegado também teve o vidro quebrado pelo lado de fora. Para quebrar os vidros, os indivíduos teriam usado placas de granito, chaves de fenda e barras de ferro.
Ao perceberem a movimentação de funcionários, o suspeitos fugiram, mas acabaram deixando uma bolsa com chaves de fenda, faca e uma barra de ferro.

Unidade que recebe adolescentes infratores é invadida em Vitória

Segundo o Sindicato dos Servidores do Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (SINASES), a unidade não conta com câmeras de segurança na parte externa e nem na parte interna.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) repudiou "todo e qualquer ato de vandalismo ou depredação de patrimônio público". De acordo com o Iases, nenhum objeto ou documento foi furtado ou danificado no interior do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O suspeito fugiu do local após perceber a movimentação dos agentes socioeducativos.
O Iases disse que "assim que soube do ocorrido, deu ciência às autoridades policiais que estão investigando para que o suspeito seja identificado e penalizado de acordo com a lei. Afirma ainda que está em tramitação um processo licitatório para ampliação do parque de câmeras que atenderá o Ciase e informa também que foi instaurado processo administrativo para realizar a contratação de segurança patrimonial armada, por meio de licitação. Por fim, informa ainda que, além dessas, está adotando medidas administrativas imediatas para impedir situações semelhantes", informou, em nota.

O que dizem PM e PC

A Polícia Militar informou que foi acionada e prosseguiu até o local, onde fez contato com um responsável pela instituição que informou ter chegado e percebido que havia ocorrido uma tentativa de arrombamento, visto que havia duas vidraças e partes metálicas da estrutura danificadas. Em averiguação no interior do imóvel, a polícia não identificou nenhum objeto levado.
Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. O responsável foi orientado e a ocorrência foi encerrada no local.
Já a Polícia Civil informou que a perícia esteve nesta segunda-feira (10) no local. As providências estão sendo tomadas e o caso será encaminhado à Corregedoria para distribuição com fins de apuração. A responsabilidade predial é do IASES, segundo a corporação.

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