Uma semana marcada por mortes violentas no Espírito Santo

A sequência de tragédias envolvendo a morte de inocentes ao longo dos últimos sete dias não deixou de luto apenas as famílias das vítimas, mas chocou a todos os que acompanharam o desenrolar de cada história. Diante do medo e da sensação de impotência: haverá fim para a violência?

Para a professora de Psicologia Claudia Balestreiro Pepino, a relação entre exposição à violência e o desenvolvimento de problemas de saúde mental é notória e o impacto social de tantas tragédias não pode ser ignorado: se por um lado podem gerar a banalização e a insensibilidade diante da dor, por outro criam um estado de alerta e uma sensação de perigo iminente. Do receio de circular tranquilamente pelas ruas vem o sofrimento psíquico.

Conviver com as informações, detalhes da violência faz com que as pessoas fiquem inquietas e em estado de alerta, submetidas a um estresse continuado. Isso impacta diretamente na potência e na afirmação da vida, abalando o que é precioso no humano: a confiança e a esperança, afirma ela, que acrescenta: O sofrimento psíquico deve-se ao medo de circular no espaço público.

VISIBILIDADE

Enquanto a violência se restringe às áreas pobres é como se ela não existisse. Mas o problema tomou uma proporção tão grande que é impossível não notá-la. A punição ainda é seletiva, mas a violência é generalizada. Essa é a análise da socióloga e professora da UVV Maria Angela da Rosa Soares, que afirma que para além da ausência da mão do Estado para garantir direitos básicos e das falhas das instituições - como a família -, um dos motores da violência está na falta do senso de coletividade.

Se a vida de uma pessoa não tem valor, por que ela vai valorizar a vida do outro? É claro que é preciso haver punição para quem comete crimes, mas é preciso mexer na raiz para que as coisas mudem. E isso passa necessariamente pela criação de políticas públicas de inclusão: educação cidadã, saúde, lazer, etc. Enquanto não entendermos que somos um todo, continuaremos a conviver com a violência, argumenta Maria Angela. Em síntese, ela diz: É preciso dar perspectivas para a juventude, investir no sonho dos jovens.

Professor do Mestrado em Segurança Pública da UVV, Pablo Lira reforça que a prevenção da violência requer esforços para tornar as escolas atrativas e criar espaços urbanos ordenados, com infraestura e saneamento básico, promovendo assim a igualdade socioespacial. No entanto, não se pode abrir mão da repressão, que se traduz em leis mais eficazes, sistema de justiça dinâmico, sistema prisional estruturado, aprimoramento da inteligência e de tecnologias policiais, diz.

A semana que se passou deixa lágrimas que jamais serão esquecidas. Mas com o caminho já traçado, é hora de todos levantarem as cabeças para agir.