Participaram da operação 56 policiais militares, além de 11 agentes da Guarda Municipal Crédito: Félix Falcão/Semcom/PMVV

Vila Velha Um homem foi preso, estabelecimentos foram fechados, duas pistolas 9 milímetros e uma motocicleta CB 300, com restrição de roubo, foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar e da Guarda Municipal na madrugada deste domingo (25), em. A ação, que tem o objetivo de combater os bailes do Mandela, impediu a realização de cinco festas clandestinas.

Cariacica O suspeito, identificado como Jeferson dos Santos, que não teve a idade revelada, estava de carona em uma moto e caiu quando passavam na Avenida Brasil, em Cobi de Baixo, momento em que o piloto tentou furar o bloqueio policial e atropelar um dos militares que estava na operação. Jeferson, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi detido após ser perseguido pela motopatrulha da Guarda Municipal. Já o piloto conseguiu fugir, mas a moto foi recuperada no bairro de Bela Aurora, em

Your browser does not support the audio element. Um homem é preso e armas são apreendidas em operação em Vila Velha

Em Divino Espírito Santo, no Beco da Miséria, houve apreensão de uma pistola de nove milímetros e 17 munições, além de uma arma, quatro tendas e um reboque de som. Já na Estrada de Capuaba, onde acontecia o Baile do Ferrinho, com cerca de 1.000 pessoas, foi necessário atuação de um grupo da tropa de choque, com bombas de gás lacrimogênio, para dispersar as pessoas. Um estabelecimento foi notificado por não possuir alvará de funcionamento sanitário e ambiental.

Em Primeiro de Maio, onde acontecia o Baile do QG, com cerca de 1.500 pessoas, dois estabelecimentos foram notificados por irregularidade no funcionamento, além de apreensão de quatro freezers lotados com bebidas. Já em Santa Rita, no Baile do Bené, um estabelecimento foi notificado.

De acordo com o tenente-coronel Biato o resultado foi positivo. Participaram da operação, que aconteceu nos bairros Santa Rita, Divino Espírito Santo, Capuaba, Cobi de Baixo ePrimeiro de Maio, 56 policiais e 22 agentes da Guarda Municipal. "Sempre temos muitas reclamações de moradores nos finais de semana. Nesse, não tivemos praticamente nenhum. Foi necessário usar a força policial algumas vezes, mas sem danos maiores. Foi bem proveitoso", comentou. Ainda de acordo com ele, outras operações serão realizadas em breve.

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