Troca de tiros termina com uma pessoa morta em Flexal, em Cariacica

Bairro Flexal, em Cariacica, foi palco de tiroteios entre bandidos e polícia Crédito: Ricardo Medeiros

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais terminou com uma pessoa morta, na noite de sexta-feira, em Flexal, Cariacica. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), duas viaturas da policia Militar foram ao local após registro de tiroteio entre traficantes da região.

Os bandidos chegaram a avisar aos moradores que não saíssem de casa durante o tiroteio. "Passaram na rua gritando 'morador fecha a porta'. Foram muitos tiros, muitos mesmo", contou uma moradora.

A troca de tiros entre bandidos começou no bairro Retiro Saudoso, divisa com Flexal I, mas seguiu por diversas ruas até a abordagem da PM. Os policiais se depararam com um grupo de seis criminosos e também houve confronto.

Um dos suspeitos foi baleado. Ele levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage pelos militares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. "Os indivíduos atiraram contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Um suspeito que vestia uma gandola camuflada foi atingido e socorrido ao de Alto Lage, onde morreu", explicou a PM, em nota.

Com o rapaz, que não foi identificado até o momento, a Polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm, um carregador e duas munições intactas. Durante a operação, uma outra pistola também foi apreendida. Ela possuía um carregador alongado (que suporta mais munição) com 15 munições.

As armas foram entregues na DHPP. Até o momento, o corpo encontrado não foi identificado no Departamento médico Legal, em Vitória.

Para quem mora na região que compreende os bairros Flexal I, Retiro Saudoso, Santa Rosa e Bairro Aparecida, as noites e até os dias tem sido de tensão.

“Aqui até 10 horas da manhã a gente escuta tiros. Os bandidos treinam tiros dentro da mata”, contou um lavador de carros.



Já outra moradora, contou que a maior parte dos moradores são trabalhadores. “Mas 5% é bandido que deixa a gente assim, em pânico”, lembrou á mulher, que foi acordada pelos disparos.





Nem mesmo motorista de aplicativos quer mais ir ao local. “Pra vir pra cá, como o aplicativo fala só sul ou norte de Cariacica, eles vem. Mas quando chegam aqui, os motoristas desligam os aplicativos para não pegar ninguém aqui, por medo. Tá muito difícil. Os confrontos são constantes, grupos de criminosos que brigam entre eles e a gente fica no meio disso tudo”, desabafou uma moradora.