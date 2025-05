Bairro Bubu

Troca de tiros entre PM e suspeitos termina com baleados em Cariacica

Confronto aconteceu nesta quarta-feira (21) e ação contou até com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer)

Publicado em 21 de maio de 2025 às 18:48

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos terminou com três homens detidos, sendo que dois deles foram baleados. A ocorrência aconteceu na tarde desta quarta-feira (21) em uma região de mata do bairro Bubu, em Cariacica, na Grande Vitória, e teve apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).>

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, os militares realizavam patrulhamento na região quando receberam uma denúncia de que aproximadamente seis indivíduos armados, ligados à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), estavam escondidos na localidade. Entre os suspeitos, estava Jefferson, conhecido como "Canela" apontado como integrante da alta liderança do grupo criminoso.>

Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram os suspeitos, mas antes que pudessem fazer a abordagem, outro grupo armado — da facção rival Terceiro Comando Puro (TCP), oriundo do bairro vizinho Santo Antônio — iniciou um ataque contra o PCV. As duas facções começaram a trocar tiros entre si.>

No meio do confronto, suspeitos das duas organizações criminosas também passaram a disparar contra os policiais militares, que atiraram. Após o tiroteio, três indivíduos foram detidos: dois baleados, socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), e o terceiro, Jefferson, foi preso ainda no local.>

A Polícia Militar informou que uma arma calibre 380 com duas munições foi apreendida, além de dois celulares e uma quantia em dinheiro. Ainda segundo a corporação, Jefferson foi identificado como gerente do tráfico no bairro Bubu e apontado como responsável por coordenar ataques em Santo Antônio. >

A Polícia Militar afirmou que a região segue com patrulhamento reforçado, com apoio de tropas especializadas, e que os detidos devem ser autuados por tentativa de homicídio contra os militares.>

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil, para saber sobre a autuação dos suspeitos. Em nota, a corporação informou que a ocorrência estava em andamento. >

*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta>

