Troca de tiros em Vitória deixa criança e mulher feridos

Caso aconteceu durante ação da Polícia Militar (PM) em Bonfim

Gazeta Online

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 18:29

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Elis Carvalho
Crédito: Divulgação

Uma criança, de quatro anos, e uma jovem, de 21, foram atingidas por balas perdidas no início da madrugada deste sábado (3) em Bonfim, bairro de Vitória. O caso aconteceu durante uma ação da Polícia Militar que resultou em uma troca de tiros com criminosos da região.

De acordo com a PM, os militares foram recebidos a tiros quando procuraram por suspeitos que teriam atirado contra outra equipe de policiais, que fiscalizava bares na região por volta da 00h. 

Em nota, a polícia informou que “durante a busca, os policiais avistaram vários bandidos armados no lugar conhecido como escadaria dos trabalhadores, que fugiram para outro ponto. Um dos criminosos atentou novamente contra a vida da equipe, que revidou a agressão sofrida. Após o confronto, o bando fugiu”.

TROCA DE TIROS 

Segundo as testemunhas, a criança de quatro anos estava no colo da mãe no momento em que tudo aconteceu. Ela foi atingida pelos estilhaços das balas nos dedos das mãos. Já a jovem, foi ferida enquanto saía de casa, que fica próximo da escadaria. Um os disparos acertou a perna direita da vítima. Elas foram encaminhadas à um hospital da região. O estado de saúde das duas é estável, de acordo com a polícia. 

Ainda não foram confirmados o número dos envolvidos do tiroteio. Procurada, a Polícia Civil apenas informou que um dos criminosos portava uma arma de calibre 12. 

INSEGURANÇA

A reportagem do Gazeta Online esteve no bairro na manhã deste sábado (3) para apurar os fatos. No entanto, foi orientada pelos próprios moradores a não aproximar-se da escadaria por conta da insegurança no local. Segundo eles, os criminosos "não gostam da presença de imprensa na comunidade".

CONFLITOS 

Os conflitos entre a polícia e criminosos são recorrentes no bairro. Em maio deste ano, as polícias Civil e Militar realizaram uma série de buscas e apreensões para tentar conter a ação do crime na região próxima ao Bairro da Penha. Na ocasião um carro da TV Vitória chegou a ser incendiado.  

A PM informou, por nota, que as pessoas que identificarem os envolvidos nessa ocorrência podem fornecer informações à polícia por meio do telefone 181. O sigilo é garantido. 

