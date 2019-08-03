Bala perdida

Troca de tiros em Vitória deixa criança e mulher feridos

Caso aconteceu durante ação da Polícia Militar (PM) em Bonfim

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 18:29 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Elis Carvalho

Crédito: Divulgação

Uma criança, de quatro anos, e uma jovem, de 21, foram atingidas por balas perdidas no início da madrugada deste sábado (3) em Bonfim, bairro de Vitória. O caso aconteceu durante uma ação da Polícia Militar que resultou em uma troca de tiros com criminosos da região.

De acordo com a PM, os militares foram recebidos a tiros quando procuraram por suspeitos que teriam atirado contra outra equipe de policiais, que fiscalizava bares na região por volta da 00h.

Em nota, a polícia informou que “durante a busca, os policiais avistaram vários bandidos armados no lugar conhecido como escadaria dos trabalhadores, que fugiram para outro ponto. Um dos criminosos atentou novamente contra a vida da equipe, que revidou a agressão sofrida. Após o confronto, o bando fugiu”.

TROCA DE TIROS

Segundo as testemunhas, a criança de quatro anos estava no colo da mãe no momento em que tudo aconteceu. Ela foi atingida pelos estilhaços das balas nos dedos das mãos. Já a jovem, foi ferida enquanto saía de casa, que fica próximo da escadaria. Um os disparos acertou a perna direita da vítima. Elas foram encaminhadas à um hospital da região. O estado de saúde das duas é estável, de acordo com a polícia.

Ainda não foram confirmados o número dos envolvidos do tiroteio. Procurada, a Polícia Civil apenas informou que um dos criminosos portava uma arma de calibre 12.

INSEGURANÇA

A reportagem do Gazeta Online esteve no bairro na manhã deste sábado (3) para apurar os fatos. No entanto, foi orientada pelos próprios moradores a não aproximar-se da escadaria por conta da insegurança no local. Segundo eles, os criminosos "não gostam da presença de imprensa na comunidade".

CONFLITOS

Os conflitos entre a polícia e criminosos são recorrentes no bairro. Em maio deste ano, as polícias Civil e Militar realizaram uma série de buscas e apreensões para tentar conter a ação do crime na região próxima ao Bairro da Penha. Na ocasião um carro da TV Vitória chegou a ser incendiado.

A PM informou, por nota, que as pessoas que identificarem os envolvidos nessa ocorrência podem fornecer informações à polícia por meio do telefone 181. O sigilo é garantido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta