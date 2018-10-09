Troca de tiros assusta moradores em Vila Velha

Uma troca de tiros assustou moradores e comerciantes no bairro Itapoã, Vila Velha. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (10), por volta das 10h30, na Rua Santa Teresinha, que fica próximo ao Shopping Vila Velha.
Uma testemunha informou que três indivíduos em um carro trocaram tiros com outros dois indivíduos que estavam em uma moto. Ninguém ficou ferido. Depois, os criminosos voltaram de carro e dispararam para o alto.
A Guarda Municipal foi acionada e esteve no local. A equipe recolheu cápsulas, mas ninguém foi detido.