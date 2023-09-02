Trio tenta furtar caixa de telefonia de 500 kg e é preso em Vila Velha

Parece difícil de acreditar, mas aconteceu: três homens tentaram furtar e colocar uma caixa de telefonia inteira, de cerca de 500 kg, dentro de um carrinho de materiais recicláveis. A cena inusitada aconteceu no início da manhã deste sábado (2), no bairro Glória, em Vila Velha , e foi flagrada por guardas municipais que passavam pelo local. Os suspeitos foram detidos. Devido à tentativa de furto, cerca de 15 mil pessoas ficaram sem internet, segundo a empresa responsável pela estrutura.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, tudo aconteceu por volta de 5h da manhã. O trio cortou fios ainda eletrificados e retirou a caixa da base. A estrutura ficou tombada, e eles tentaram colocá-la no carrinho. Como não conseguiram, os suspeitos começaram a arrancar as placas. Foi quando uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha passou.

"Nos deparamos com esses três indivíduos depredando a caixa de distribuição. Um deles tentou se evadir rapidamente, os outros dois permaneceram, acho que não observaram a chegada da guarnição, e aí a gente conseguiu abordar. O terceiro que tentou se evadir também conseguimos contê-lo. Flagrar uma situação dessas é difícil. Muitas vezes acontecem as denúncias, e chegamos, mas os suspeitos já se evadiram", disse o inspetor Costa, em entrevista à TV Gazeta.

A informação de que a caixa pesa cerca de 500 kg foi confirmada por um técnico que esteve no local para fazer os reparos. A caixa danificada era usada para serviço de internet e telefonia. Os funcionários disseram aos guardas que moradores de pelo menos quatro bairros da região podiam ser afetados.

Os criminosos de 42, 27 e 26 anos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Eles não tiveram os nomes divulgados, mas a guarda afirmou que todos já tinham passagem pela polícia. Ainda segundo a corporação, o de 26 anos já esteve preso 15 vezes.

15 mil afetados, incluindo hospitais

Por nota, a Guarda de Vila Velha informou que representantes da empresa VTAL/OI foram acionados e solicitaram boletim de ocorrência. Segundo a corporação, a empresa informou que calcula que mais de 15 mil clientes foram afetados com o furto das placas e vandalização da rede.

"Além de clientes residenciais e comerciais, equipamentos públicos de Saúde e outros serviços essenciais como o Hospital Himaba, PA da Glória, Hospital Antônio Bezerra de Farias foram impactados. Empresas de grande porte, a exemplo da Chocolates Garoto, também tiveram seus sistemas de comunicação afetados. A destruição da fibra ótica e demais equipamentos causou prejuízo avaliado em 1 milhão de reais, segundo representantes da empresa", disse a Guarda de Vila Velha, em nota.