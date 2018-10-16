Trio preso após tentar matar vigilante em Cachoeiro

O material apreendido foi levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Três homens foram presos após tentar matar um vigilante de 28 anos na manhã desta terça-feira (16) no bairro Estelita Coelho Martins em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Umas das armas usadas no crime foi apreendida. Os suspeitos têm envolvimento com tráfico de entorpecentes próximo ao local do atentado.

Uma viatura da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Aristides Campos por volta das 6h30 quando ouviram disparos de arma de fogo. Eles seguiram para o local e os suspeitos fugiram em um veículo Volkswagem Gol. O vigilante abordou os policiais e contou que os suspeitos haviam atirado em sua direção e fugido em seguida.

Houve perseguição em ruas de pelo menos três bairros e eles foram abordados em um cerco sobre a ponte da Ilha da Luz. Durante a fuga os suspeitos jogaram duas armas no Rio Itapemirim, uma delas foi apreendida. Dentro do veículo foram encontradas aparelhos de som automotivo. De acordo com o serviço de inteligência, eles tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes no bairro Nova Brasília.

Os suspeitos, um deles um adolescente de 15 anos, confessaram que atiraram pois levaram uma dura do vigilante. O revólver calibre 32, as munições e o veículo foram apreendidos e levados para a 7ª delegacia regional.

A Polícia Civil informou por meio de nota que um jovem de 18 anos e o outro de 22 anos foram autuados por tentativa de homicídio e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Já o adolescente assinou um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e será apresentado à Justiça.