Trio em carro clonado bate em árvore na BR 101 e 2 são detidos no ES

Veículo perdeu controle durante fuga em Sooretama Crédito: Divulgação/PRF

Três suspeitos em um carro clonado foram perseguidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 Norte e dois deles acabaram detidos na noite desta terça-feira (7), após o Mitsubishi Pajero preto bater em uma árvore na altura da Reserva Biológica de Sooretama. O condutor saiu do automóvel e fugiu a pé e dois passageiros não conseguiram abrir a porta do veículo.

De acordo com a PRF, a perseguição começou após o Mitsubishi Pajero preto, ser identificado como veículo clonado. Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada dos agentes e fugiram. Após a batida, o condutor do carro saiu com uma arma atirando contra os policiais, que revidaram. Ele correu para uma área de mata e não foi alcançado pelos policiais. O acidente aconteceu na altura do km 108.