Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Sooretama

Trio em carro clonado bate em árvore na BR 101 e 2 são detidos no ES

Condutor do veículo fugiu a pé e outros dois suspeitos não conseguiram sair do veículo e foram detidos; acidente aconteceu na altura da Reserva Biológica de Sooretama

Publicado em 08 de Março de 2023 às 07:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 mar 2023 às 07:46
Veículo perdeu controle durante fuga em Sooretama
Veículo perdeu controle durante fuga em Sooretama Crédito: Divulgação/PRF
Três suspeitos em um carro clonado foram perseguidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 Norte e dois deles acabaram detidos na noite desta terça-feira (7), após o Mitsubishi Pajero preto bater em uma árvore na altura da Reserva Biológica de Sooretama. O condutor saiu do automóvel e fugiu a pé e dois passageiros não conseguiram abrir a porta do veículo. 
De acordo com a PRF, a perseguição começou após o Mitsubishi Pajero preto, ser identificado como veículo clonado. Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada dos agentes e fugiram. Após a batida, o condutor do carro saiu com uma arma atirando contra os policiais, que revidaram. Ele correu para uma área de mata e não foi alcançado pelos policiais. O acidente aconteceu na altura do km 108. 
O veículo e os dois suspeitos detidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com os dois suspeitos detidos e o veículo apreendido. Em nota, a corporação informou que os jovens, de 22 e 23 anos, foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

Veja Também

Motorista morre após carro "voar" e quebrar muros em Vitória

Polícia procura suspeito de matar namorado de ex em Linhares

Suspeito de matar homem a tiros em Baixo Guandu é apreendido pela polícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Sooretama Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados