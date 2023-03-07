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Em Goiabeiras

Motorista morre após carro "voar" e quebrar muros em Vitória

Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (7); com a força e barulho da batida, moradores da região chegaram a pensar que um raio tinha caído em alguma casa

Publicado em 07 de Março de 2023 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2023 às 18:39
Um jovem de 22 anos morreu após um grave acidente que aconteceu em Goiabeiras, Vitória, na madrugada desta terça-feira (7). O carro que ele dirigia bateu e ultrapassou três muros, só parando em uma quarta parede, em um terreno. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
Polícia Militar informou que o condutor do veículo foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Por conta dos ferimentos, ele não resistiu.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o estrago da batida foi grande: inicialmente, o motorista invadiu a calçada na Avenida Fernando Ferrari e fez o veículo decolar. Planando, o carro foi destruindo tudo pela frente. Primeiro atravessou um muro e passou direto por um terreno abandonado.
Depois, "voou" por um trajeto de cerca de seis metros, atravessou mais um muro e invadiu o quintal de uma casa. Ele só parou quando alcançou outra residência. O barulho foi tão alto que os moradores chegaram a pensar que um raio tivesse caído no imóvel.
Motorista morre após carro "voar" e quebrar muros em Vitória
A força da pancada fez com que pedras que estavam no terreno voassem pelo quintal, chegando a perfurar a caixa d'água da família e até a capa de uma motocicleta. O capô do veículo também voou e quebrou parte de um outdoor. Veja as imagens:

Carro ultrapassa muros em Goiabeiras, Vitória

A frente do veículo ficou completamente destruída. Segundo testemunhas, o motorista, que não teve a identidade divulgada, estava sem cinto de segurança e por causa disso foi lançado para fora do carro. O veículo foi retirado do local por volta das 16h desta terça.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito.

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