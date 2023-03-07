Polícia procura suspeito de matar namorado de ex em Linhares

Renato Santos Silva, conhecido como “Nato”, de 32 anos, é procurado pela morte de Daniel dos Santos Alves, no dia 2 de março do ano passado, em Linhares.

Segundo a corporação, há um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio contra Renato. As buscas pelo suspeito são feitas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Polícia de Sooretama e da Delegacia de Polícia de Rio Bananal