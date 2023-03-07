Polícia procura suspeito de matar namorado de ex em Linhares

A polícia procura por Renato Santos Silva, conhecido como “Nato”, de 32 anos, suspeito de matar o atual namorado da ex, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Daniel dos Santos Alves foi morto a tiros no dia 2 de março do ano passado, perto de um bar no bairro Aviso. As informações sobre o suspeito foram divulgadas nesta terça-feira (7), pela Polícia Civil.
Segundo a corporação, há um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio contra Renato. As buscas pelo suspeito são feitas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Polícia de Sooretama e da Delegacia de Polícia de Rio Bananal
Na ocasião do crime, a Polícia Militar informou que foi acionada por um homem que encontrou o corpo de Daniel caído no chão. Ele disse que ouviu os disparos e viu uma mulher gritando desesperadamente por socorro. O óbito foi constatado assim que policiais chegaram ao local.
As investigações da PC apontaram que a vítima teria um relacionamento com a ex-namorada do suspeito.
A corporação pede que quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito ligue para o 181 e denuncie. O sigilo é totalmente garantido.