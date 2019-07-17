Jardim Camburi

Trio é preso suspeito de tráfico de drogas em Vitória

Com os suspeitos, a Guarda Municipal de Vitória encontrou 39 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha, 41 pedras de haxixe, além de R$ 608

Publicado em 17 de julho de 2019 às 21:06 - Atualizado há 6 anos

Agentes da Guarda Municipal encontraram drogas, cápsulas e dinheiro com os suspeitos Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta quarta-feira (17), suspeitos de tráfico de drogas, no Atlântica Parque, em Jardim Camburi, Vitória.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a apresentação aconteceu às 11h, depois que a equipe recebeu uma denúncia. Ainda segundo a guarda, depois da denuncia uma equipe se dirigiu ao local e conseguiu efetuar as apreensões.

Com os suspeitos, a guarda encontrou 39 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha, 41 pedras de haxixe, além de R$ 608. A ocorrência foi encaminhada à 1 Delegacia Regional de Vitória, onde segue em andamento.

"Quando nós chegamos no local, os dois rapazes não tentaram fugir, já a moça correu. Ela estava com uma quantidade maior de drogas. Quando ela viu a equipe se aproximar, ela correu e dispensou uma bolsa pequena com vários pinos de cocaína e outros entorpecentes perto de uma lixeira. Uma policial militar que passava na hora viu onde ela jogou a droga e avisou os agentes”, destacou o inspetor Carlos Henrique.

Com os suspeitos, a guarda encontrou 39 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha, 41 pedras de haxixe, além de R$ 608 Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

O inspetor relatou ainda que os outros dois suspeitos chegaram a dizer que a droga era deles. “Eles falam que é para consumo, mas se tratava de uma quantidade muito grande. Acreditamos que não era para consumo deles”, disse.

Ainda segundo o inspetor, a quantidade de dinheiro também chamou atenção da equipe. “As notas eram pequenas, isso é característico de dinheiro usado no tráfico de drogas”, pontuou.

A Polícia Civil informa que um dos suspeitos se trata de Rodrigo Lima de Souza, 26 anos, que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A conduzida, 19 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de droga pra consumo próprio e responderá em liberdade. Já o outro conduzido, de 21 anos, foi ouvido e liberado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta