Trio é preso suspeito de matar homem a pauladas para roubar celular em Vila Velha

Um homem, de 45 anos, e duas mulheres, de 34 e 41 anos, foram presos pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, suspeitos de matarem um homem a pauladas no último dia 17 de outubro, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. A prisão aconteceu na última sexta-feira (4), no mesmo bairro.

A vítima foi identificada como Lucas Paulo Aliprandi Pioto, de 26 anos.

A polícia chegou aos suspeitos com a ajuda de imagens de videomonitoramento, onde foi possível identificar, localizar e prendê-los.

“Durante os interrogatórios, os conduzidos confessaram a prática do crime, como também informaram que mataram a vítima apenas com o intuito de subtrair o aparelho celular para trocá-lo por drogas (crack). Caracterizando, desta forma, o crime de latrocínio”, contou o delegado-adjunto da DHPP de Vila Velha, delegado Christian Waichert.

Crime

As investigações apontam que os presos são moradores de rua e dormem próximo a um barraco de lona onde o corpo foi encontrado. No dia do crime, a vítima chegou ao local e estacionou a moto ao lado de onde os suspeitos moravam. Após alguns minutos, o suspeito discutiu com Lucas Paulo Pioto dentro do cercado do barraco e desferiu a primeira paulada na vítima.

Momento em que a vítima chega de motocicleta antes de ser morto a pauladas Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Após a primeira agressão, o suspeito entrou no cercado do barraco e desferiu, durante quase dois minutos, mais trinta pauladas contra a cabeça da vítima. Quando a vítima não apresentou mais sinais vitais, o homem e a mulher de 34 anos tiraram o corpo do barraco e deixaram em um local que foi localizado pela polícia.

Já a mulher de 41 anos foi responsável por limpar dentro do cercado e jogar para fora os tecidos que certamente estavam sujos de sangue da vítima. Deste momento em diante, os autores passaram a limpar o local e se livrar das evidências, colocando fogo em alguns objetos e aparentemente tentando queimar o corpo de Pioto.

Logo pela manhã, após o crime, o corpo foi localizado jogado entre entulhos de lixo, com vários ferimentos na cabeça e um pedaço de madeira sujo de sangue ao lado. Foi a partir daí que as investigações foram iniciadas.