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Cariacica

Trio é preso em flagrante em desmanche de carro roubado no ES

A ação foi realizada pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV)

Publicado em 

03 mai 2019 às 19:43

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 19:43

Polícia desarticulou desmanche de veículo Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Três homens foram presos em flagrante após a Polícia Civil desarticular um desmanche de veículos roubados no bairro Vila Independência, em Cariacica, no final da manhã desta sexta-feira (3). Dois galpões eram usados para praticar o crime. 
De acordo com o titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), Ícaro Ruginski, por meio de denúncia anônima, a polícia chegou até o local e encontrou várias peças de veículos que foram roubados na Grande Vitória. "Chegando lá eles se depararam com dois indivíduos dentro de um veículo que, após ser vistoriado, constatou que se tratava de um produto de roubo aqui na Grande Vitória e eles já deram voz de prisão", contou o delegado. 
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No local foram identificados mais dois veículos roubados, sendo um Ford Ka e um Fiat Siena. "Além desses outros veículos, haviam diversas outras peças, cerca de 50 peças de veículos, carcaças desmontadas pela metade".
Daniel Nunes da Costa, 21 anos, David Nunes da Costa, 25 anos, e Natan Cândido da Costa, 19 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O proprietário e os dois funcionários, que eram os responsáveis pelos cortes e desmontes de veículos, foram presos em flagrante e devem responder pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal de identificador de veículo automotor e associação criminosa.
VÍDEO
ROUBO EM CAMPO GRANDE
De acordo com o delegado, um dos veículos foi roubado na última quinta-feira (2) em Campo Grande, também em Cariacica. "A informação que a gente tem é que eles compravam esses veículos de criminosos por R$ 1,5 mil e rapidamente desmontavam e tiravam a identificação. Eles são pessoas já envolvidas nessa prática desvirtuosa", finalizou. 
Polícia desarticulou desmanche de veículo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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