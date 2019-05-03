Trio é preso em flagrante em desmanche de carro roubado no ES

De acordo com o titular da, Ícaro Ruginski, por meio de denúncia anônima, a polícia chegou até o local e encontrou várias peças de veículos que foram roubados na. "Chegando lá eles se depararam com dois indivíduos dentro de um veículo que, após ser vistoriado, constatou que se tratava de um produto de roubo aqui na Grande Vitória e eles já deram voz de prisão", contou o delegado.