Trio é preso acusado de matar casal de namorados em Anchieta

Três homens foram presos nesta quinta-feira (06) em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Eles são suspeitos de terem matado a tiros um casal de namorados no bairro Nova Anchieta, no início de agosto. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, seria o conflito de uma das vítimas com uma quadrilha na região.
O casal de namorados Jhonatan Lírio Santos, 27 anos, e Edna de Souza Queiroz, de 29 anos, foi encontrado morto a tiros na manhã do dia 08 de agosto, dentro da casa da mulher. Segundo o delegado de Anchieta, David Gomes, um dos presos foi o mandante, e outros, executores.
A motivação está ligada à disputa pelo território de tráfico de drogas. Inicialmente se pensou em feminicídio, mas o alvo era o homem. A mulher não tinha relação e foi morta por queima de arquivo, contou o delegado.
Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em operação com apoio das polícias civil e militar de Anchieta. Após depoimentos contraditórios, ninguém confessou participação no crime, mas responderão por duplo homicídio qualificado. Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção de Provisória de Guarapari.