Trio é preso acusado de matar casal de namorados em Anchieta

Crime aconteceu no bairro Nova Anchieta Crédito: Gilmax Porto

Três homens foram presos nesta quinta-feira (06) em Anchieta , no Litoral Sul do Estado. Eles são suspeitos de terem matado a tiros um casal de namorados no bairro Nova Anchieta, no início de agosto. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, seria o conflito de uma das vítimas com uma quadrilha na região.

O casal de namorados Jhonatan Lírio Santos, 27 anos, e Edna de Souza Queiroz, de 29 anos, foi encontrado morto a tiros na manhã do dia 08 de agosto, dentro da casa da mulher. Segundo o delegado de Anchieta, David Gomes, um dos presos foi o mandante, e outros, executores.

A motivação está ligada à disputa pelo território de tráfico de drogas. Inicialmente se pensou em feminicídio, mas o alvo era o homem. A mulher não tinha relação e foi morta por queima de arquivo, contou o delegado.