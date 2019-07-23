Drogas e armas

Trio é flagrado com drogas e arma em Cachoeiro

As apreensões aconteceram após o recebimento de denúncias anônimas

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:22 - Atualizado há 6 anos

Um adulto e dois adolescentes são flagrados com drogas e arma em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Militar

Uma variedade de drogas e uma arma de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (22), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O material estava com três indivíduos, sendo um adulto e dois adolescentes.

De acordo com a Polícia, as apreensões aconteceram após denúncias anônimas. Com os indivíduos foram encontrados dois tabletes médios e uma porção de maconha; três pedras grandes e uma porção de crack; duas porções médias e sete pinos de cocaína; uma porção de pasta base de cocaína; um revólver calibre 38 de numeração raspada e municiado com 06 munições intactas; além de duas balanças de precisão, R$ 467,00 e outros objetos.





Todos foram apresentados na Delegacia de Cachoeiro. A Polícia Militar orienta a sociedade a continuar denunciando pelos telefones 181 ou 190.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta