Trio é detido suspeito de assalto a propriedade rural em Boa Esperança

Armas apreendidas pela PM em Boa Esperança Crédito: Divulgação/PMES

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido por suspeita de invadir e roubar uma propriedade rural localizada no Córrego Boa Esperança, no município de mesmo nome, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu nesta quinta-feira (1º).

A Polícia Militar informou que quatro indivíduos armados anunciaram roubo e fugiram com dinheiro e um veículo Fiat Strada. Os militares foram acionados e prenderam três suspeitos. Eles e os materiais recuperados foram levados à delegacia da Polícia Civil.

Já a Polícia Civil informou que os dois suspeitos, ambos de 20 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia e autuados em flagrante por roubo, corrupção de menores e encaminhados ao presídio.