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Crime

Trio é detido suspeito de assalto a propriedade rural em Boa Esperança

Dois suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido por suspeita de invadir uma propriedade rural no município nesta quinta-feira (1°)

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 11:39

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 dez 2022 às 11:39
Armas apreendidas pela PM em Boa Esperança
Armas apreendidas pela PM em Boa Esperança Crédito: Divulgação/PMES
Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido por suspeita de invadir e roubar uma propriedade rural localizada no Córrego Boa Esperança, no município de mesmo nome, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu nesta quinta-feira (1º).
A Polícia Militar informou que quatro indivíduos armados anunciaram roubo e fugiram com dinheiro e um veículo Fiat Strada. Os militares foram acionados e prenderam três suspeitos. Eles e os materiais recuperados foram levados à delegacia da Polícia Civil.
Já a Polícia Civil informou que os dois suspeitos, ambos de 20 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia e autuados em flagrante por roubo, corrupção de menores e encaminhados ao presídio.
O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo e foi encaminhado a uma unidade de internação. As armas apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da Polícia Civil.

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