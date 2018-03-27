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Caso de Polícia

Trio é detido com drogas em táxi em Mimoso do Sul

A prisão ocorreu durante a operação Divisa Segura

Publicado em 26 de Março de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 21:15
A droga foi encontrada por cães farejadores Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Duas mulheres de 21 e 23 anos e um homem foram presos com um quilo de pasta base de cocaína, na tarde desta segunda-feira (26), na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, na altura de Mimoso do Sul. A prisão ocorreu durante as abordagens de rotina da Operação Divisa Segura.
As primeiras informações da Polícia Militar são de que os suspeitos estavam em um táxi de Cariacica, da Grande Vitória, modelo Fiat Siena. Eles foram abordados por volta das 13h30 pelos militares e cães farejadores quando tentavam entrar no Estado. Os cães encontraram dentro do veículo cerca de um quilo de pasta base de cocaína. 
O motorista não é o proprietário do veículo e as duas mulheres informaram que são moradoras de Forte São João em Vitória. Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

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