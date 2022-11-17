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Confusão na ferrovia

Trio é detido ao furtar trilhos de trem em ferrovia em Viana

Quatro suspeitos estavam utilizando caminhão e caminhonete para levar os produtos furtados na Ferrovia Centro-Atlântica. Três acabaram detidos e um conseguiu fugir
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

17 nov 2022 às 09:06

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 09:06

Dupla é detida em caminhão pela Guarda de Viana após furtar trilhos de trem
Trio é detida em caminhão pela Guarda de Viana após furtar trilhos de trem Crédito: Divulgação | Guarda Civil Municipal de Viana
Três suspeitos de 33, 39 e 51 anos foram detidos após serem flagrados utilizando um caminhão e uma caminhonete para furtarem trilhos de trem na Ferrovia Centro-Atlântica, no bairro Perobas, em Viana, na tarde desta quarta-feira (16). A Guarda Civil Municipal informou que, por volta das 16h40, durante patrulhamento, agentes avistaram quatro suspeitos recolhendo os trilhos.
Segundo a corporação, quando os agentes se aproximaram dos quatro suspeitos, três deles fugiram e ficou apenas o indivíduo de 51 anos. Os guardas disseram que o caminhão truck estava sendo utilizado pelos criminosos para o recolhimento dos trilhos furtados, mas o veículo foi deixado no local e só deve ser guinchado nesta quinta-feira (17) por um pátio credenciado porque estava atolado na lama. 

Suspeitos de usar caminhão para furtar trilhos de trem são detidos em Viana

O homem de 51 anos foi flagrado ao lado da caminhonete Toyota Hilux, também usada pelos suspeitos para transportar o material furtado. Os outros três suspeitos fugiram para uma área de mata. Após os agentes pedirem reforço e fazerem uma varredura na região, dois deles, de 33 e 39 anos, foram localizados e detidos quando já estavam na BR 101, próximos ao bairro Bom Pastor, no mesmo município.
No local, além do caminhão truck e da Toyota Hilux, foram apreendidos um alicate corta-fio e 26 pedaços de trilhos de trem com cerca de nove metros cada um, prontos para serem transportados do local. Os três suspeitos detidos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O quarto criminoso fugiu e não foi localizado.
A VLI Multimodal, responsável pela Ferrovia Centro-Atlântica, foi demandada para mais informações sobre o caso. Em nota a empresa disse que em casos de furto de trilhos, equipes de manutenção vão ao local e fazem um diagnóstico da ferrovia. Após a análise, a companhia adota as medidas cabíveis para tratar a situação. Vale ressaltar que, quando o ativo — os trilhos — é recuperado pelos órgãos de Segurança Pública, ele é devolvido para a empresa.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 33, 39 e 51 anos, conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por furto qualificado com concurso de duas ou mais pessoas e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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