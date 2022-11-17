Trio é detido ao furtar trilhos de trem em ferrovia em Viana

Trio é detida em caminhão pela Guarda de Viana após furtar trilhos de trem Crédito: Divulgação | Guarda Civil Municipal de Viana

Três suspeitos de 33, 39 e 51 anos foram detidos após serem flagrados utilizando um caminhão e uma caminhonete para furtarem trilhos de trem na Ferrovia Centro-Atlântica, no bairro Perobas, em Viana , na tarde desta quarta-feira (16). A Guarda Civil Municipal informou que, por volta das 16h40, durante patrulhamento, agentes avistaram quatro suspeitos recolhendo os trilhos.

Segundo a corporação, quando os agentes se aproximaram dos quatro suspeitos, três deles fugiram e ficou apenas o indivíduo de 51 anos. Os guardas disseram que o caminhão truck estava sendo utilizado pelos criminosos para o recolhimento dos trilhos furtados, mas o veículo foi deixado no local e só deve ser guinchado nesta quinta-feira (17) por um pátio credenciado porque estava atolado na lama.

Suspeitos de usar caminhão para furtar trilhos de trem são detidos em Viana

O homem de 51 anos foi flagrado ao lado da caminhonete Toyota Hilux, também usada pelos suspeitos para transportar o material furtado. Os outros três suspeitos fugiram para uma área de mata. Após os agentes pedirem reforço e fazerem uma varredura na região, dois deles, de 33 e 39 anos, foram localizados e detidos quando já estavam na BR 101, próximos ao bairro Bom Pastor, no mesmo município.

No local, além do caminhão truck e da Toyota Hilux, foram apreendidos um alicate corta-fio e 26 pedaços de trilhos de trem com cerca de nove metros cada um, prontos para serem transportados do local. Os três suspeitos detidos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O quarto criminoso fugiu e não foi localizado.

A VLI Multimodal, responsável pela Ferrovia Centro-Atlântica, foi demandada para mais informações sobre o caso. Em nota a empresa disse que em casos de furto de trilhos, equipes de manutenção vão ao local e fazem um diagnóstico da ferrovia. Após a análise, a companhia adota as medidas cabíveis para tratar a situação. Vale ressaltar que, quando o ativo — os trilhos — é recuperado pelos órgãos de Segurança Pública, ele é devolvido para a empresa.