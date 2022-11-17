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Premiação da PF

TV Gazeta e Globo levam prêmio nacional com reportagem sobre 'Aquaman do crime'

Reportagem especial – exibida no Fantástico e nos telejornais da TV Gazeta – mostrou como atuava um mergulhador contratado para esconder cocaína no casco de navios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2022 às 06:10

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 06:10

Matéria mostrada no Fantástico mostrou como agia o
Matéria exibida no Fantástico mostrou atuação do "aquaman do crime" Crédito: Reprodução
A TV Gazeta e a globo">Globo foram vencedoras do Prêmio Policiais Federais de Jornalismo, promovido pela Federação Nacionais dos Policiais Federais.
A reportagem especial – exibida no Fantástico e nos telejornais da TV Gazeta – mostrou como atuava um mergulhador contratado para esconder cocaína no casco de navios, conhecido como "aquaman do crime". E foi premiada nas categorias "Televisão" e "Prêmio Máximo".
O conteúdo foi produzido pelo repórter Roger Santana, a produtora Esther Radaelli, o cinegrafista Rafael Zambe e pela equipe de edição e finalização do Fantástico, da TV globo">Globo.
A reportagem mostra imagens feitas por mergulhadores da operação da Polícia Federal, durante buscas por drogas em navios no Porto de Vitória. Segundo a PF, o "aquaman do crime" foi contratado pela quadrilha de Marcos Camacho, o Marcola, para coordenar o envio de cocaína para a Europa.
O espanhol conseguiu fugir do Espírito Santo, mas foi preso no dia 11 de janeiro em Guarujá (SP). Policiais tinham recebido uma denúncia de que haveria um embarque de cocaína na região e o encontraram já com roupa de mergulho em uma viela que dá acesso ao Porto de Santos.

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