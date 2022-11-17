TV Gazeta e Globo levam prêmio nacional com reportagem sobre 'Aquaman do crime'

A reportagem especial – exibida no Fantástico e nos telejornais da TV Gazeta – mostrou como atuava um mergulhador contratado para esconder cocaína no casco de navios, conhecido como "aquaman do crime". E foi premiada nas categorias "Televisão" e "Prêmio Máximo".

O conteúdo foi produzido pelo repórter Roger Santana, a produtora Esther Radaelli, o cinegrafista Rafael Zambe e pela equipe de edição e finalização do Fantástico, da

O espanhol conseguiu fugir do Espírito Santo, mas foi preso no dia 11 de janeiro em Guarujá (SP). Policiais tinham recebido uma denúncia de que haveria um embarque de cocaína na região e o encontraram já com roupa de mergulho em uma viela que dá acesso ao Porto de Santos.