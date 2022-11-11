Rede Gazeta tem 11 trabalhos finalistas no Prêmio Cooperativismo

Finalistas do Prêmio Cooperativismo
Fotojornalismo
Finalista: Fernando Madeira de Souza
Trabalho: O som que cura (clique e confira).
Finalista: Vitor Jubini
Trabalho: Das mãos que cooperam para merenda de escolas públicas
Finalista: Vitor Jubini
Trabalho: Maria Elisa: foco na gestão e responsabilidade com alimentos que chegam às escolas
Radiojornalismo
Finalista: Patricia Vallim
Trabalho: A Arte de Somar! Cooperativa de crédito leva projeto de Educação Financeira para as escolas públicas e crianças ensinam outras crianças
Finalista: Vinicius Zagoto Gomes
Trabalho: ONG resgata, através da educação, jovens em risco social de bairros violentos de Vitória
Repórter Cinegrafista
Finalista: José Aristides Melo
Trabalho: Fertirrigação na produção de morangos
Finalista: José Aristides Melo
Trabalho: Seleção de ovos em concurso de qualidade
Finalista: Raphael da Silva Verly
Trabalho: São Mateus é capital das especiarias
Webjornalismo
Finalista: Amanda Monteiro
Trabalho: Frutas do Sul do ES pegam a estrada e alimentam alunos de escolas públicas
Finalista: Lara Rosado
Trabalho: Passado e presente: conheça a história de bairros no ES que surgiram de cooperativas
Finalista: Vilmara Fernandes
Trabalho: Som das Caieiras: música ajuda crianças a superar efeitos da pandemia