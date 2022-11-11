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Votação popular

Rede Gazeta tem 11 trabalhos finalistas no Prêmio Cooperativismo

Premiação capixaba está em sua 15ª edição e, neste ano, traz o tema "Cooperativismo, memória e histórias". Votação popular terá início na próxima segunda-feira (14)

Publicado em 

11 nov 2022 às 15:26

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 15:26

Sede da Rede Gazeta em Vitória
Rede Gazeta tem 11 finalistas dos 32 que concorrem ao prêmio Crédito: Vitor Jubini
Onze reportagens de jornalistas da Rede Gazeta estão entre as finalistas da 15ª edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista. Os profissionais concorrem nas categorias: Fotojornalismo, Radiojornalismo, Repórter Cinegrafista e Webjornalismo.
No total, são 32 produções, que receberam as melhores pontuações por parte do júri técnico, que seguem para votação popular, entre os dias 14 e 25 de novembro. O resultado será divulgado no dia 2 de dezembro, em solenidade de premiação.
O prêmio, realizado desde 2007 pelo Sistema Organização Nacional das Cooperativas (OCB) do Espírito Santo, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba.
Em homenagem aos 50 anos da OCB no Estado, esta edição traz o tema “Cooperativismo, memória e histórias”. Vale lembrar que, respeitadas as regras do regulamento, a pauta jornalística foi de livre escolha dos participantes.
Esta edição conta com a correalização da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e patrocínio das cooperativas Coocafé, Cooabriel, Coopeavi, Serrana, Sicoob ES, Sicredi, Unicred Minas - Espírito Santo, Unimed Espírito Santo e Uniodonto Espírito Santo.
Veja as reportagens finalistas:

Finalistas do Prêmio Cooperativismo

Fotojornalismo

Finalista: Fernando Madeira de Souza
TrabalhoO som que cura (clique e confira).

Finalista: Vitor Jubini
TrabalhoDas mãos que cooperam para merenda de escolas públicas

Finalista: Vitor Jubini
TrabalhoMaria Elisa: foco na gestão e responsabilidade com alimentos que chegam às escolas

Radiojornalismo

Finalista: Patricia Vallim
TrabalhoA Arte de Somar! Cooperativa de crédito leva projeto de Educação Financeira para as escolas públicas e crianças ensinam outras crianças

Finalista: Vinicius Zagoto Gomes
TrabalhoONG resgata, através da educação, jovens em risco social de bairros violentos de Vitória

Repórter Cinegrafista

Finalista: José Aristides Melo
TrabalhoFertirrigação na produção de morangos

Finalista: José Aristides Melo
Trabalho: Seleção de ovos em concurso de qualidade

Finalista: Raphael da Silva Verly
Trabalho: São Mateus é capital das especiarias

Webjornalismo

Finalista: Amanda Monteiro 
TrabalhoFrutas do Sul do ES pegam a estrada e alimentam alunos de escolas públicas

Finalista: Lara Rosado
TrabalhoPassado e presente: conheça a história de bairros no ES que surgiram de cooperativas

Finalista: Vilmara Fernandes
TrabalhoSom das Caieiras: música ajuda crianças a superar efeitos da pandemia

OCB-ES

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