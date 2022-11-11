Rede Gazeta tem 11 trabalhos finalistas no Prêmio Cooperativismo

Fotojornalismo

Finalista: Fernando Madeira de Souza

Trabalho: O som que cura (clique e confira).

Finalista: Vitor Jubini

Trabalho: Das mãos que cooperam para merenda de escolas públicas

Finalista: Vitor Jubini

Trabalho: Maria Elisa: foco na gestão e responsabilidade com alimentos que chegam às escolas

Radiojornalismo

Finalista: Patricia Vallim

Trabalho: A Arte de Somar! Cooperativa de crédito leva projeto de Educação Financeira para as escolas públicas e crianças ensinam outras crianças



Finalista: Vinicius Zagoto Gomes

Trabalho: ONG resgata, através da educação, jovens em risco social de bairros violentos de Vitória



Repórter Cinegrafista

Finalista: José Aristides Melo

Trabalho: Fertirrigação na produção de morangos



Finalista: José Aristides Melo

Trabalho: Seleção de ovos em concurso de qualidade



Finalista: Raphael da Silva Verly

Trabalho: São Mateus é capital das especiarias



Webjornalismo

Finalista: Amanda Monteiro

Trabalho: Frutas do Sul do ES pegam a estrada e alimentam alunos de escolas públicas



Finalista: Lara Rosado

Trabalho: Passado e presente: conheça a história de bairros no ES que surgiram de cooperativas



Finalista: Vilmara Fernandes

Trabalho: Som das Caieiras: música ajuda crianças a superar efeitos da pandemia

