Na Beira-Mar

Trio com diversas passagens é preso após arrastão em ônibus de Vitória

Suspeitos tentaram fugir embarcando em outro coletivo, mas foram rastreados com ajuda de testemunhas e vítimas; um deles acumula oito passagens pela polícia, incluindo violência contra mulher e roubo

O caso aconteceu na altura do bairro Ilha de Monte Belo. Segundo a Guarda de Vitória, a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por um casal que havia acabado de descer do coletivo após ser roubado. As vítimas — um analista de sistemas de 29 anos e uma administradora de 25 — tiveram os celulares levados pelos suspeitos.>

Com as características dos suspeitos repassadas pelas vítimas, os guardas iniciaram as buscas. Ao conversarem com pessoas nos pontos de ônibus, descobriram que os assaltantes haviam embarcado em outro coletivo. O veículo foi localizado mais adiante e os suspeitos foram detidos.>