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assalto

Trio armado rende funcionários e rouba supermercado em Linhares

O dinheiro dos caixas foram levados pelos criminosos. A quantia não foi informada pela PM

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 20:01
Ocorrência foi registrada na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves
Três criminosos assaltaram um supermercado em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o trio chegou ao supermercado, localizado no bairro BNH, por volta do meio-dia de sexta-feira (17), em um veículo modelo Fiat Palio, de cor prata, com uma placa que não foi identificada.
Dois bandidos desceram veículo, um deles estava de posse de uma arma longa, aparentando ser uma calibre 12 de cano serrado, segundo a PM.
O criminoso vestia uma roupa de chuva para motoqueiro na cor preta e estava com capacete na cabeça. Ele rendeu todos os funcionários dos caixas e os seguranças. Enquanto isso, o comparsa, que estava usando uma toca ninja de cor preta, foi recolhendo todo o dinheiro dos caixas e colocando em uma bolsa.
Após o roubo, os acusados fugiram no veículo em direção ao Parque de Exposição da Cidade. Várias viaturas da PM foram acionadas e fizeram buscas na região, mas os criminosos não foram localizados.
O quantia de dinheiro levada pelos criminosos não foi informada pela PM. A Polícia Civil de Linhares informou que está investigando o caso.

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