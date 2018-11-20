Trio acusado de dominar tráfico em bairro da Serra é preso

Stevan Augusto de Souza, Victor Nathan Novaes Santana e Guilherme Ferreira Vieira foram presos em operação da DHPP Crédito: Divulgação/PC

Três integrantes da quadrilha de traficantes mais procurada da Serra foram presos, na tarde desta segunda-feira (19), em uma residência do bairro Parque Residencial Laranjeiras.

O grupo dominava a venda de drogas na região do Morro da Pedra, em José de Anchieta, e tinha conexões com diversos bairros do município, além de ligação com o tráfico em Vitória.

Na operação foram detidos o atual chefe do bando, Stevan Augusto de Souza, de 20 anos, o gerente da quadrilha, Victor Nathan Novaes Santana, 21, além de Guilherme Ferreira Vieira, 19, que atua como braço armado do grupo.

As prisões foram realizadas pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da unidade, contou que as investigações começaram por conta de um homicídio contra um adolescente de 15 anos, no dia 6 de setembro deste ano.

Na época, quem comandava a quadrilha era João Victor Oliveira Braz, o João Estrela, de 21 anos, que está na cadeia. O líder foi o responsável por ordenar o assassinato, cometido por Guilherme, após o menor roubar uma carga de maconha.

O Enzo Eduardo da Silva Pereira, de 15 anos, encontrou uma carga de dois quilos de maconha enterrada e pegou para ele. Em seguida, vendeu a droga. O João Estrela descobriu e mandou que o executassem, afirmou Sandi Mori.

A vítima acabou levando 15 tiros, a maioria no rosto, de pistola calibre 380, no meio da rua movimentada, no bairro Laranjeiras Velha, no horário do almoço.

Cerca de um mês depois do crime, João Victor foi preso após uma troca de tiros com policiais militares, depois de um roubo de carro na saída de um baile funk no morro de São Benedito, em Vitória.

Ele foi baleado e Guilherme, que dirigia o veículo, acabou conseguindo fugir.

PRISÕES

João Victor Oliveira Braz, o João Estrela, está presa Crédito: Divulgação/PC

Após cerca de 60 dias de investigações, a equipe da DHPP da Serra realizou uma operação e conseguiu efetuar a prisão de Stevan, que assumiu a chefia do tráfico no Morro da Pedra, após a prisão de João Estrela, além de Guilherme e Victor Nathan.

A gente rendeu o Victor Nathan quando ele chegava na casa do Stevan, que acabou preso quando desceu para abrir o portão da residência. O Guilherme nós descobrimos que estava indo para o local de Uber, identificamos o veículo e o abordamos de surpresa quando ele chegou, relatou o delegado Sandi Mori.

Dentro da casa a polícia encontrou, em uma caixa no banheiro, 880 pinos de cocaína. A droga foi apreendida e os criminosos levados para a DHPP.