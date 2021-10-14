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Já foi devolvido

Triciclo furtado de criança com deficiência em Vila Velha é recuperado

O equipamento foi encontrado no bairro Santa Rita, no mesmo município. A família do menino agradeceu o empenho da polícia e de todos que se solidarizaram com o caso
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 out 2021 às 17:51

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 17:51

roubo
Triciclo de criança com deficiência furtado em Vila Velha é recuperado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O triciclo adaptado para uma criança com paralisia cerebral, furtado na madrugada desta terça-feira (12) no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha, foi recuperado nesta quinta-feira (14) por uma equipe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), da  Polícia Civil. O equipamento foi encontrado no bairro Santa Rita, no mesmo município.
Segundo o titular da DRCCP, o delegado Gabriel Monteiro, quando o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil, foram iniciadas diligências ininterruptas para recuperar o triciclo. "Dada a comoção social e a ampla divulgação pela mídia, o caso chamou atenção até mesmo do nosso delegado-geral, que solicitou atenção especial a essa investigação”, relatou.
A Polícia Civil informou que, após buscas realizadas em diversos bairros, os autores do furto acabaram devolvendo o veículo. “Os criminosos contataram a família da criança, informando que o triciclo estava abandonado em uma rua no bairro Santa Rita, também em Vila Velha. Fomos até o local informado e recuperamos o veículo, que já foi devolvido ao menino”, descreveu o delegado.
De acordo com a PC, nenhum suspeito foi preso e as investigações seguem em andamento para identificar os autores do furto. Nas redes sociais, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, parabenizou o trabalho da polícia e ressaltou que os esforços continuarão para prender os indivíduos que furtaram o equipamento.
Triciclo furtado de criança com deficiência em Vila Velha é recuperado

O TRICICLO 

De acordo com Aline Leite Mendes Ferreira, uma das proprietárias do triciclo, infelizmente o veículo encontrado nesta quinta-feira está um pouco frouxo, sujo e sem espuma do guidão, além de aparentar que houve tentativa de desmontagem. A família chegou a fazer divulgações nas redes sociais para pedir auxílio à população na tentativa de encontrar o triciclo.
"Nosso sentimento agora é de pura emoção, gratidão e felicidade. Estamos muito agradecidos pela repercussão, foi gigantesca. Graças a essas pessoas, à disponibilidade delas, é que o triciclo foi encontrado. E, mais que isso, recebemos muitas ligações de pessoas querendo doar novos triciclos ao Miguel, querendo fazer vaquinha, rifa, tudo que pudesse ajudar a comprarmos um novo instrumento para ele. É muita emoção"
Aline Leite Mendes Ferreira - Proprietária do triciclo
O triciclo é utilizado pela família tanto para lazer quanto para o trabalho. O equipamento é usado para realizar passeios no bairro com Miguel, de 7 anos. A criança é portadora de deficiência física por ter sofrido uma paralisia cerebral quando nasceu. Desta forma, fizeram uma adaptação para que a cadeira de rodas da criança ficasse acoplada à traseira do transporte.
Criança passeando no triciclo
Miguel, de 7 anos, no triciclo, passeando com a família Crédito: Divulgação
Na manhã desta sexta-feira (15), a família de Miguel agradeceu o trabalho das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal. O pai de Miguel, o artesão Luciano de Jesus, contou que o veículo foi localizado por duas pessoas na noite de quarta-feira (13).
Um deles é o morador de Santa Rita e o outro de Aribiri. Luciano disse que os dois entraram em contato a família para confirmar se o equipamento seria o mesmo furtado. 
"Os dois são bem conhecidos na região. Eles se mobilizaram para tentar ajudar e visualizaram triciclo com uma pessoa usuária de drogas num ponto de concentração dos usuários. Eles fizeram alguns vídeos e eu confirmei que se tratava do nosso. A Polícia Civil mediou a devolução, para que fosse uma condição segura para todos os envolvidos", disse Luciano.
O artesão agradeceu o trabalho das polícias e da Guarda Civil Municipal. "Eu quero agradecer o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal pelo empenho, assim como as pessoas que se prontificaram a ajudar a gente na recuperação", destacou.

Atualização

15/10/2021 - 12:35
Na manhã desta sexta-feira (15), a família do menino agradeceu ao trabalho da polícia e todas as pessoas envolvidas na recuperação do veículo. Também contou como soube que o triciclo havia sido encontrado. 

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