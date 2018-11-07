Mateus, Charles e Guilherme: presos por arrombamentos Crédito: Divulgação

Três rapazes foram presos suspeitos de participação em dois arrombamentos de uma mesma loja de eletrodomésticos no bairro Porto Canoa, na Serra. Os casos aconteceram nos dias 25 de julho e 7 de agosto na Sipolatti , quando criminosos usaram um carro para quebrar a porta e invadir o estabelecimento. No total, R$ 62 mil em mercadorias foram recuperados ao longo das investigações.

Charles Pereira Garcia Júnior, de 27 anos, Mateus Souza Mendes, de 20 anos e Guilherme da Silva Ferreira, de 19 anos, foram presos em Jacaraípe, na Serra. Todos estavam em casa quando os policiais chegaram. Os três criminosos têm passagem por vários crimes.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos, Fabiano Rosa, os criminosos confessaram os crimes e disseram que o dinheiro seria utilizado para consumo de drogas ou para o próprio sustento.

Your browser does not support the audio element. Três são presos por arrombamentos de loja com carro na Serra

Chegamos a eles através de imagens de videomonitoramento e com a ajuda de informações com outras agências de investigação, explicou o delegado, que também disse que informações chegaram ainda pelo Disque-Denúncia.

A loja de eletrodomésticos foi arrombada duas vezes em 12 dias. Na invasão, que aconteceu de madrugada, foram levados todos os aparelhos celulares, notebooks e outros eletrônicos. O gerente da loja afirmou, na época, que os celulares furtados foram bloqueados, o que impediria o uso pelos bandidos.

OUTROS INVESTIGADOS

Na época, testemunhas e funcionários contaram que oito pessoas participaram do arrombamento e entraram na loja. Fabiano Rosa declarou que outros suspeitos também são investigados pelos crimes.

Parte do material recuperado estava em uma boca de fumo do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Uma pessoa foi presa no local, mas, de acordo com o delegado, o homem não tem envolvimento com os furtos. O restante estava nas casas dos indivíduos.

Além da Sipolatti de Porto Canoa, vários outros estabelecimentos da Grande Vitória foram arrombados recentemente. Crimes desse tipo começaram em 2017, com a paralisação da Polícia Militar. O delegado não descarta a participação dos três criminosos em outros casos, principalmente na Serra.

É algo que vai ser apurado pela equipe de investigação, mas não descartando o envolvimento em outros crimes. Eles negam, mas vamos precisar apurar. Fabiano Rosa, delegado

Fabiano Rosa também disse que a delegacia está investigando ainda os outros crimes que aconteceram em outros municípios e que, em breve, novos suspeitos devem ser presos. Certamente outras prisões acontecerão nos próximos dias, garantiu.

DIVERSAS PASSAGENS

Charles coleciona várias passagens pela polícia. Em 2009 ele ficou preso apenas três meses por tráfico de drogas e associação criminosa. Já em 2010 ele foi para a prisão e ficou cinco meses preso por receptação e porte ilegal de arma. Já em 2011, também por porte ilegal de arma, ele ficou detido, mas foi liberado após pagamento de fiança.

Guilherme tem passagem pela polícia por outro furto, com ocorrência registrada da 3ª Delegacia Regional da Serra. Mateus também tem no registro conduções à polícia por posse de droga e violência doméstica.

Você verifica que são indivíduos que tem passagens por vários crimes e ficaram três ou quatro meses preso. A gente precisa mudar a legislação. Enquanto isso não mudar, vamos continuar prendendo, mas alguns indivíduos vão continuar na rua, declarou o delegado.