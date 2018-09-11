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Três presos fogem do Centro de Detenção Provisória de Aracruz

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 14:52

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 14:52

Flavio Neves Batista, Gabriel Pereira e e Paulo Victor fugiram do CDP de Colatina Crédito: Reprodução
Três presos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Aracruz, na manhã desta terça-feira (11).  Flávio Neves Batista, Gabriel Pereira dos Santos e Paulo Victor Mazega Oliveira agora são procurados pela polícia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que não informou detalhes da fuga e, também, não informou como os bandidos conseguiram escapar.
Os três criminosos estavam presos por crimes semelhantes. Paulo respondia por tráfico de drogas e associação ao tráfico, Flávio estava preso por roubo, e Gabriel por tráfico de drogas e roubo. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos deve entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181.
CORREGEDORIA APURA CASO
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça informou, por meio de nota, que "a Corregedoria está apurando com rigor a fuga de três detentos nesta terça-feira (11) do Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA). Todos estão sendo procurados pela polícia. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público".
Três presos fogem do Centro de Detenção Provisória de Aracruz

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