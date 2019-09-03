Home
>
Polícia
>
Três presos em operação da PM em morros de Vitória

Três presos em operação da PM em morros de Vitória

Dois foram presos por porte ilegal de arma e um terceiro era foragido da Casa de Custódia de Vila Velha

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 17:20

 - Atualizado há 6 anos

Policiais fazem patrulhamento no Morro do Romão, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES

Dois homens foram presos e duas armas foram apreendidas no Morro do Cruzamento, em Vitória, durante patrulhamento da Polícia Militar realizado na tarde desta segunda-feira (2).

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Armado com uma espingarda calibre 12, Sérgio Francisco Soares Júnior, de 33 anos, acabou baleado com um tiro no antebraço direito. Luan Ferreira da Silva, 27 anos, também foi preso pelos militares.

De acordo com a polícia, traficantes dos Morros do Romão, Cruzamento e do Forte São João estão em guerra, na disputa por pontos de comércio de drogas na região. No último domingo (1º), uma jovem de 23 anos foi atingida por uma bala perdida nas costas quando entrava na cozinha de casa, no Romão.

A dupla foi presa durante patrulhamento da Força Tática da PM. Um grupo formado por cinco equipes recebeu informação de que vários bandidos armados estavam perto da região conhecida como “Campo do Diolindo”.

Quando estavam na Rua Aguiar Filho, os militares avistaram um grupo passar pela Escadaria do Diolindo em direção a um dos becos do morro. Um dos soldados viu um homem usando touca ninja e uma espingarda calibre apontada na direção dos policiais.

Armas apreendidas durante ação da PM em morros de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Ao flagrar o grupo, um dos militares efetuou dois disparos na direção do bandido. A equipe da Força Tática se aproximou do local e identificou que Sérgio era quem havia sido baleado. Com ele foi apreendida uma espingarda calibre 12 com sete munições intactas.

No bolso dele foram encontrados um carregador de pistola calibre .45 com cinco munições e mais 12 munições do mesmo calibre. Ele foi levado para o Hospital São Lucas por uma viatura. Após ser atendido, foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional, em Vitória.

Mirante do Romão Crédito: Marcelo Prest | GZ

As buscas na região foram intensificadas e Luan foi encontrado nos fundos de um quintal, no mesmo bairro. Na cintura dele os policiais encontraram uma pistola calibre .40 e um carregador alongado calibre .40 com 22 munições.

No bolso dele, foi encontrado um carregador calibre .40 com 11 munições. Os dois foram autuados por porte de arma e encaminhados para presídios da Grande Vitória.

FORAGIDO É PRESO NO MORRO DO ROMÃO

Em continuidade ao patrulhamento realizado na região dos Morros do Cruzamento e do Romão, em Vitória, policiais militares prenderam Douglas da Silva Ribeiro, de 28 anos, na manhã desta terça-feira (03). Ele estava escondido em uma casa no Romão. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Douglas estava evadido da Casa de Custódia de Vila Velha desde abril de 2014. Ele cumpria pena em regime semiaberto e não voltou para o presídio após um dia de trabalho em uma empresa conveniada. O homem preso foi levado para a 1ª Delegacia Regional.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais