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Morada da Barra

Três pessoas são baleadas em Vila Velha

Moradores relatam ter ouvido mais de 20 tiros e desconfiam de guerra do tráfico na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 20:43

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 20:43

Jovens são baleados no bairro Morada da Barra, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest
Três pessoas foram baleadas no bairro Morada da Barra, Vila Velha, por volta das 15 horas deste sábado (22). Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi inicialmente atendida por guardas municipais, que davam apoio às famílias alojadas temporariamente em uma escola da bairro. 
A equipe de guardas ouviu uma rajada de tiros do lado de fora da unidade e saiu para atender a ocorrência. Os disparos, segundo testemunhas, foram feitos por criminosos que estavam dentro de um carro, modelo GM/Vectra.
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Os próprios moradores socorreram as vítimas e as levaram para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, com escolta da Guarda Municipal. 
Local do crime em Morada da Barra; feridos foram encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: Marcelo Prest
Testemunhas ouvidas pela reportagem disseram ter ouvido mais de 20 tiros e suspeitam que o crime tenha relação com a guerra do tráfico. Alguns comércios chegaram a fechar as portas após o crime. 
Está muito difícil morar aqui. Não temos liberdade de andar. Tinha que ter mais policiamento. Só tem policiais na hora que acontece crime. Depois que a poeira abaixa, eles somem
Desabafo de morador
 
BALEADO ENQUANTO CORTAVA O CABELO
Uma das vítimas dos disparos é um jovem de 17 anos que trabalha como barbeiro. O pai dele, que é pedreiro e pastor, disse que estava em casa quando foi avisado sobre o ferimento do filho. "Foram lá, me chamaram, peguei o carro e saí 'voando'. Chegando próximo à Rodovia do Sol vi a viatura da Guarda dando cobertura para o socorro das vítimas e foram abrindo caminho pra gente passar".
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.

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