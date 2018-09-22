Três pessoas são baleadas em Vila Velha

Jovens são baleados no bairro Morada da Barra, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

A equipe de guardas ouviu uma rajada de tiros do lado de fora da unidade e saiu para atender a ocorrência. Os disparos, segundo testemunhas, foram feitos por criminosos que estavam dentro de um carro, modelo GM/Vectra.

Os próprios moradores socorreram as vítimas e as levaram para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, com escolta da Guarda Municipal.

Local do crime em Morada da Barra; feridos foram encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: Marcelo Prest

Testemunhas ouvidas pela reportagem disseram ter ouvido mais de 20 tiros e suspeitam que o crime tenha relação com a guerra do tráfico. Alguns comércios chegaram a fechar as portas após o crime.

Está muito difícil morar aqui. Não temos liberdade de andar. Tinha que ter mais policiamento. Só tem policiais na hora que acontece crime. Depois que a poeira abaixa, eles somem Desabafo de morador





BALEADO ENQUANTO CORTAVA O CABELO

Uma das vítimas dos disparos é um jovem de 17 anos que trabalha como barbeiro. O pai dele, que é pedreiro e pastor, disse que estava em casa quando foi avisado sobre o ferimento do filho. "Foram lá, me chamaram, peguei o carro e saí 'voando'. Chegando próximo à Rodovia do Sol vi a viatura da Guarda dando cobertura para o socorro das vítimas e foram abrindo caminho pra gente passar".

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento nenhum suspeito foi detido.

Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.