Três pessoas são baleadas durante bailes funks em Vila Velha

Viatura da Polícia Militar Crédito: Arquivo

Três pessoas foram baleadas em um espaço de cerca de 1h30 em dois bailes funks que aconteceram em bairros distintos de Vila Velha, na madrugada deste domingo (29). No primeiro crime, dois jovens foram atingidos em Santa Rita, vítimas de bala perdida. Já no segundo caso, um rapaz conta que foi baleado ao reagir um assalto em Cobi de Baixo.

O primeiro crime aconteceu por volta das 2 horas nas proximidades de um baile funk conhecido como Baile Funk do Bené, em Santa Rita. Segundo a polícia, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Várias pessoas estavam na festa quando iniciou-se um tiroteio, provavelmente iniciado por traficantes rivais que invadiram o baile.

Houve correria e desespero no baile funk. Um jovem de 22 anos correu ao ouvir os disparos, mas acabou atingido com um tiro na região da lombar. Já outro rapaz, de 18 anos, que não conhecia a primeira vítima, foi atingido com um tiro nas costas.

Os dois, que não possuem passagens pela polícia, foram socorridos por populares e encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha. Para a polícia, eles contaram que criminosos invadiram o baile atirando sem alvo certo. As duas vítimas contaram que não se conhecem. Sem informar maiores detalhes, a polícia contou que um deles estava saindo no baile no momento do crime, enquanto o outro estava chegando.

Cerca de 1h30 depois, a vítima foi um jovem de 20 anos que saía do Baile do Mandela, em Cobi de Baixo, por volta de 3h30. Ele contou que foi abordado por dois motoqueiros armados, que anunciaram o assalto. O rapaz reagiu, correndo e os bandidos atiraram. Ele foi atingido com um tiro no tornozelo e os bandidos fugiram sem levar nada.

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no baile e também levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Nenhum suspeito do crime foi localizado.